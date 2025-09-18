Người dân TP HCM bất ngờ khi được quét mã QR Code nộp phạt tại chỗ

TPO - Chị Cao Thị Thúy Nga, một người vi phạm, chia sẻ: “Nộp phạt QR nhanh, minh bạch, không mất thời gian đi lại. Tôi thấy thuận tiện và yên tâm hơn”. Nhiều người dân khác cũng bày tỏ sự đồng tình với cách làm này...

Chiều 18/9, tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Du (quận 1), Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT TPHCM (PC08) đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp điều khiển xe máy chạy lên vỉa hè để tránh ùn tắc. Trong số này có không ít shipper và tài xế công nghệ và đặc biệt là nhiều phụ huynh đưa đón con đi học...

Nhiều phụ huynh đưa đón con đi học vô tư vi phạm luật giao thông

Một người vi phạm thừa nhận: “Biết là sai, nhưng giờ cao điểm đường đông, lại mưa nên tôi chạy lên vỉa hè. Không ngờ mức phạt cao như vậy. Sau lần này, tôi sẽ không tái phạm”.

Người vi phạm giao thông

Tương tự, cũng vì tránh vài mét kẹt xe sau khi đón con rời khỏi trường, chị N. bị CSGT Bến Thành thổi phạt và lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Đội CSGT Bến Thành đã xử lý 115 trường hợp xe máy đi trên vỉa hè. PC08 cho biết tình trạng này thường xảy ra ở các tuyến đường có mật độ phương tiện dày đặc vào buổi sáng và chiều.

Xử lý nghiêm, nộp phạt tại chỗ

Theo Nghị định 168, có hiệu lực từ 1/1/2025, hành vi điều khiển xe máy trên vỉa hè (trừ trường hợp đi vào nhà, cơ quan, cửa hàng) sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cùng ngày, tại giao lộ Lê Quang Đạo - Nguyễn Ảnh Thủ (huyện Hóc Môn cũ), Đội CSGT An Sương cũng lập chốt kiểm tra, xử lý nhiều vi phạm. Rất nhiều trường hợp như lấn làn, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường... bị CSGT thổi phạt.

Có người còn "van xin" khi được thông báo lỗi vi phạm

Với các lỗi vi phạm này, người dân được hướng dẫn nộp phạt ngay tại chỗ bằng hình thức quét mã QR. Chị Cao Thị Thúy Nga, một người vi phạm, chia sẻ: “Nộp phạt QR rất nhanh, minh bạch, không mất thời gian đi lại. Tôi thấy thuận tiện và yên tâm hơn”. Nhiều người dân khác cũng bày tỏ sự đồng tình với cách làm này.

Người vi phạm giao thông nộp phạt tại chỗ thông qua quét mã QR

Phòng CSGT TPHCM khuyến cáo: người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ quy định, không leo vỉa hè, không dừng đèn sai quy định; đồng thời đội mũ bảo hiểm, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không vi phạm nồng độ cồn.

Clip CSGT TPHCM xử phạt người vi phạm giao thông chiều 18/9

“Leo vỉa hè để tránh kẹt xe chỉ được vài mét nhưng có thể phải trả giá vài triệu, thậm chí mất điểm bằng lái. Đây là hành vi nguy hiểm, cần chấm dứt”, đại diện PC08 nhấn mạnh.