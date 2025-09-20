CLIP: Xe tải leo vỉa hè vượt ẩu để thoát ùn tắc gây bức xúc

TPO - Tài xế xe tải biển số TPHCM đã ngang nhiên cho xe leo vỉa hè để vượt ẩu giữa dòng phương tiện đông đúc. Đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội gây nhiều bức xúc.

Clip người dân ghi lại

Ngày 19/9, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đang xác minh clip ghi lại cảnh một xe tải leo lề, chạy lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe ùn tắc.

Hình ảnh xe tải leo vỉa hè khiến người đi đường bức xúc

Theo đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải của hãng giao hàng nhanh mang biển số 50H-005.xx leo lề, đi trên vỉa hè để vượt các phương tiện trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn cũ).



Sự việc được cho là xảy ra vào trưa 18/9. Hình ảnh trong clip cho thấy: Vào thời điểm tuyến đường kể trên đông đúc, các phương tiện di chuyển chậm, chiếc xe tải chạy sát vỉa hè sau đó leo lên lề, chạy trên vỉa hè để vượt qua dòng xe phía trước.



Anh N.A.T, người quay clip, cho biết thời điểm xảy ra sự việc, các phương tiện trên đường Nguyễn Văn Bứa ùn ứ kéo dài. Chiếc xe tải liên tục tìm cách lấn vỉa hè. Nhiều xe máy cũng buộc phải leo lề để tránh bị xe tải chèn ép.