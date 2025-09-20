TPHCM: Nam thanh niên mất tích khi đi câu cá dưới chân cầu Xáng

Khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng cần câu còn dựng trên bờ kênh nhưng không thấy người. Nghi có sự cố, người này đã trình báo chính quyền địa phương.
Theo người dân xung quanh, nam thanh niên thường xuyên ra khu vực này để câu cá vào thời gian rảnh. Nhiều khả năng trong lúc câu, nạn nhân đã không may trượt chân xuống nước.
Đến 11 giờ 30, Công an xã Hóc Môn phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.
Danh tính nạn nhân chưa được công bố.