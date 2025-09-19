Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an TPHCM triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng cơ chế thông thoáng trong khai báo hải quan điện tử, nhóm này nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc và khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả hóa đơn, chứng từ (invoice, packing list) nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây buôn lậu quy mô lớn, do đối tượng Lo Kok (SN 1972, ngụ TPHCM) cầm đầu

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – buôn bán hàng giả, hàng cấm, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây buôn lậu nêu trên.

img-20250919-181221-9266.jpg
Đối tượng Lo Kok (SN 1972, ngụ TPHCM) cầm đầu vụ án tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lo Kok thuê người khác đứng tên thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh để hợp thức hóa hoạt động phạm tội.

Lợi dụng cơ chế thông thoáng trong khai báo hải quan điện tử, đầu tháng 9/2025, nhóm này nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái.

Mặc dù giá trị hàng hóa thực tế lên đến nhiều tỷ đồng, các đối tượng đã khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả hóa đơn, chứng từ (invoice, packing list) nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Công an TPHCM đã triển khai nhiều mũi trinh sát, khám xét tại container, kho hàng ở TPHCM, Tây Ninh và trụ sở công ty. Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ lô hàng nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng.

img-1758279563912-1758280246421.jpg
Công an TPHCM đọc lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng: Lo Kok (SN 1972), Trình Thị Kim Ngọc (SN 1982), Lê Đức Phước (SN 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1994), Phạm Ngọc Hảo (SN 1985) để điều tra về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Clip vụ việc do công an cung cấp

Vụ án đang được điều tra mở rộng, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#Công an TPHCM #buôn lậu #đường dây buôn lậu #Lo Kok #điều tra tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục