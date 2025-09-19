Công an TPHCM triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn

TPO - Lợi dụng cơ chế thông thoáng trong khai báo hải quan điện tử, nhóm này nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc và khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả hóa đơn, chứng từ (invoice, packing list) nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây buôn lậu quy mô lớn, do đối tượng Lo Kok (SN 1972, ngụ TPHCM) cầm đầu

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – buôn bán hàng giả, hàng cấm, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây buôn lậu nêu trên.

Đối tượng Lo Kok (SN 1972, ngụ TPHCM) cầm đầu vụ án tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lo Kok thuê người khác đứng tên thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh để hợp thức hóa hoạt động phạm tội.

Lợi dụng cơ chế thông thoáng trong khai báo hải quan điện tử, đầu tháng 9/2025, nhóm này nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái.

Mặc dù giá trị hàng hóa thực tế lên đến nhiều tỷ đồng, các đối tượng đã khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả hóa đơn, chứng từ (invoice, packing list) nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Công an TPHCM đã triển khai nhiều mũi trinh sát, khám xét tại container, kho hàng ở TPHCM, Tây Ninh và trụ sở công ty. Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ lô hàng nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng.

Công an TPHCM đọc lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng: Lo Kok (SN 1972), Trình Thị Kim Ngọc (SN 1982), Lê Đức Phước (SN 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1994), Phạm Ngọc Hảo (SN 1985) để điều tra về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Clip vụ việc do công an cung cấp

Vụ án đang được điều tra mở rộng, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.