Ông chủ Công ty Asanzo bị phạt 4 năm 6 tháng tù vì buôn lậu

TPO - Tòa không phạt tù ông Phạm Văn Tam ở tội danh "Trốn thuế", tuy nhiên ông Tam phải nhận án tù ở tội danh "Buôn lậu".

Trưa nay (17/9), HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) 4 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu” và phạt 2 tỷ đồng về tội “Trốn thuế”.

Chung vụ án, em trai ông Tam là bị cáo Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Asanzo) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế” và phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Thẩm phán Vũ Thanh Lâm - Chánh tòa hình sự TAND TPHCM và HĐXX phiên tòa vụ Asanzo.

Theo HĐXX, trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Phạm Văn Tam không thừa nhận hành vi phạm tội “Buôn lậu” 414 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo thay đổi lời khai, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cho rằng cả hai bị cáo đã phạm tội, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam 10-12 năm tù về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”, đề nghị HĐXX phạt bị cáo Phạm Xuân Tình từ 4-5 năm tù về tội “Trốn thuế”.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Tại phần bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Tam, luật sư Phạm Công Hùng đề nghị HĐXX phạt tiền ở tội danh “Trốn thuế”. Về nội dung này, HĐXX tuyên chấp nhận vì có cơ sở.

Luật sư cũng đề nghị HĐXX tuyên bằng thời gian tạm giam ở tội danh “Buôn lậu”. Tự bào chữa, bị cáo Phạm Văn Tam đồng ý với phần bào chữa của các luật sư.

Được HĐXX cho nói lời sau cùng, cả 2 bị cáo Tam và Tình cùng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cho rằng, tại phiên tòa bị cáo Phạm Văn Tam có thay đổi về nhận thức ở tội danh “Buôn lậu”, việc thay đổi này HĐXX ghi nhận và xem xét cho bị cáo trong lúc HĐXX lượng hình.

Hai anh em bị cáo Phạm Văn Tam (phải) và Phạm Xuân Tình tại phiên tòa.

Ngoài ra, HĐXX cũng ghi nhận bị cáo Phạm Văn Tam và bị cáo Phạm Xuân Tình có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt khác, như: đã khắc phục toàn bộ hậu quả ở cả hai tội danh, cung cấp nhiều tình tiết giảm nhẹ mới tại tòa…

HĐXX xác định việc truy tố và xét xử 2 bị cáo Tam và Tình là đúng người, đúng tội. Hai bị cáo đã có hành vi trốn thuế với tổng số tiền trốn thuế là 15,7 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 4,1 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là trên 11,5 tỷ đồng.

Ở tội danh “Buôn lậu”, HĐXX xác định đủ cơ sở và tuyên bị cáo phạm tội, với tổng giá trị hàng hóa buôn lậu là 414 triệu đồng.