Truy tố Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn Asanzo

TPO - Ông Phạm Văn Tam bị truy tố 2 tội danh, em trai ông Tam là Phạm Xuân Tình bị truy tố tội “Trốn thuế”.

Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”; ông Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai của ông Tam) bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Ông Phạm Văn Tam thời điểm chưa bị khởi tố.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 13/8/2019 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra thuế giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Công ty Asanzo.

Qua thanh tra xác định, Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Thoàn) và ký hợp đồng với Công ty VTB (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hoàng) để gia công, lắp ráp một phần.

Tiếp đến, Công ty Asanzo lắp ráp thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế. Sử dụng hóa đơn VAT không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế với danh nghĩa hoạt động thương mại. Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn VAT trực tiếp cho Công ty điện lạnh Asanzo.

Sau khi kết luận thanh tra, ngày 30/10/2019, Cục Thuế TPHCM đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua giám định thuế xác định, từ năm 2017 đến hết quý II/2019, Công ty Asanzo đã có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng. Riêng bị can Phạm Văn Tam còn bị cáo buộc liên quan đến hành vi buôn lậu lô hàng trị giá 414 triệu đồng.