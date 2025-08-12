Lĩnh án vì khai thác cát lậu, trốn thuế và lừa đảo 'chạy án'

TPO - Với tội danh khai thác cát trái phép và trốn thuế, Trần Văn Thuận bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù.

Ngày 12/8, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trần Văn Thuận (SN 1969) và các đồng phạm Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1973), Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1982), Nguyễn Phước Huệ (SN 1977, cùng trú xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Trốn thuế”; xét xử bị cáo Hoàng Văn Thảo (SN 1972, trú TP. Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quang cảnh phiên toà xét xử.



Theo cáo trạng, khi điều hành Công ty Long Thái Việt, Thuận phát hiện mỏ cát thạch anh khai thác vượt ranh giới được cấp phép khoảng 16.713m³, trị giá hơn 2,25 tỷ đồng. Để che giấu, khoảng tháng 3-4/2024, Thuận đã chỉ đạo nhân viên đào cát từ moong cũ đắp lên phần vượt ranh và trữ lại để tiêu thụ sau.

Không dừng lại, Thuận còn mua lớp cát bề mặt 7.728,5m² đất (khu vực chưa được cấp phép) của Nguyễn Phước Huệ ở xã Sơn Mỹ với giá 170 triệu và sau đó khai thác thêm hơn 16.800m³ cát, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Một lần khác tại phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng), Thuận cho khai thác trái phép hơn 6.300m³, trị giá hơn 1,56 tỷ đồng.

Các bị can tại phiên toà xét xử.

Ngoài ra, thời điểm điều hành Công ty Long Thái Việt và Công ty Phương Nam - Bình Thuận, Thuận không lập sổ sách, hóa đơn chứng từ, giao dịch qua tài khoản cá nhân để trốn hơn 3,14 tỷ đồng tiền thuế.

Biết rõ thủ đoạn của trên, nhưng Nga (Giám đốc) và Diễm (kế toán Công ty Phương Nam - Bình Thuận) vẫn ký và lập báo cáo nên đồng phạm tội “Trốn thuế” cùng Thuận. Ngoài ra, Huệ phải chịu trách nhiệm đồng phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” khi bán lớp cát trái phép cho Thuận.

Riêng bị cáo Hoàng Văn Thảo bị cáo buộc tội chiếm đoạt hơn 2,25 tỷ đồng của Thuận và Nga để giúp hai người thoát án truy cứu hình sự.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận 4 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và tội "Trốn thuế"; Nguyễn Phước Huệ 1 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên"; Hoàng Văn Thảo 15 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài sản". Riêng Nguyễn Thị Thúy Nga chỉ bị phạt 1,5 tỷ đồng và Nguyễn Thị Thúy Diễm 500 triệu đồng về tội "Trốn thuế".

Cơ quan điều tra đã tách hành vi thiếu trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận (cũ), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân (cũ), thị xã La Gi (cũ) và UBND xã Tân Tiến để tiếp tục xác minh, xử lý khi có căn cứ.