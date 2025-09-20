TPHCM: Công an xã sẽ tham gia điều tiết, xử lý vi phạm cùng CSGT

TPO - Theo kế hoạch, lực lượng công an cấp xã sẽ phối hợp với CSGT, lực lượng ANTT tại cơ sở và thanh niên xung phong triển khai điều tiết giao thông tại các chốt trọng điểm do CSGT làm tổ trưởng trực tiếp. Các lực lượng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ùn tắc và tai nạn giao thông.

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) TPHCM đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng công an của 168 xã, phường trên toàn thành phố. Động thái này nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và phòng chống ùn tắc trên địa bàn.

Hình ảnh CSGT tập huấn điều lệnh cho lực lượng an ninh cơ sở

Theo kế hoạch, lực lượng công an cấp xã sẽ phối hợp với CSGT, lực lượng ANTT tại cơ sở và thanh niên xung phong triển khai điều tiết giao thông tại 366 chốt trọng điểm, trong đó có 191 chốt đặc biệt sẽ do CSGT làm tổ trưởng trực tiếp.

Các lực lượng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ùn tắc và tai nạn giao thông như dừng đỗ sai quy định, không chấp hành tín hiệu đèn, đi xe lên vỉa hè, không đội mũ bảo hiểm…

Ban chỉ huy Phòng CSGT TPHCM nhấn mạnh vai trò nòng cốt của công an cấp xã trong quản lý an ninh trật tự và TTATGT tại cơ sở, đảm bảo giải quyết nhanh các sự cố, không để hình thành điểm nóng.

Đồng thời, các lực lượng sẽ phối hợp với đơn vị giáp ranh, chính quyền địa phương và cơ quan truyền thông để tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của người dân và doanh nghiệp.

Tại đợt tập huấn, các cán bộ được quán triệt quy định pháp luật, hướng dẫn cụ thể: Công tác chỉ huy, điều khiển giao thông tại các chốt, giao lộ trọng điểm; phương án phân luồng từ xa, giải tỏa ùn tắc; quy trình phối hợp xử lý vi phạm; kỹ năng ứng xử văn hóa, kiên quyết; đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ, hệ thống camera giám sát, bản đồ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và điều hành giao thông.

Phương án này được kỳ vọng giảm áp lực cho CSGT, tăng cường vai trò của lực lượng công an cơ sở, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Công an TP.HCM quyết tâm xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và thông suốt, hướng tới một đô thị năng động và phát triển.

Dưới đây là hình ảnh CSGT TPHCM tập huấn điều lệnh, giải quyết tình huống giao thông trên đường cho công an xã, lực lượng an ninh cơ sở: