Xã hội

Google News

Số phận hàng nghìn xe máy vi phạm chất đống ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 1.600 phương tiện vi phạm hành chính, gồm xe máy, xe ba bánh và rơ-moóc tự chế, đang tạm giữ tại Phòng CSGT Công an TPHCM sẽ được đấu giá trực tuyến vào ngày 3/10.

img-5474.jpg
Xe kho tang vật chất đống, lâu không có người đến nhận ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng.

Ngày 23/9, theo thông báo từ một đơn vị đấu giá, lô tài sản gồm 1.606 phương tiện, trong đó có 1.268 xe máy, 197 xe ba bánh và 141 rơ-moóc tự chế.

Tổng giá khởi điểm hơn 1,48 tỷ đồng, trung bình chỉ khoảng 920.000 đồng mỗi chiếc.

Trong đó, xe máy có giá khởi điểm dao động từ 370.000 đồng đến hơn một triệu đồng/chiếc, 197 xe ba bánh được định giá khoảng 2,8 triệu đồng/chiếc, còn rơ-moóc tự chế có giá 670.000 đồng/chiếc.

z7042684136693-fdb899af73f55db7b740654a0992dc70.jpg
Xe kho tang vật ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Chinh Hoàng.

Phần lớn các phương tiện đã bị hư hỏng nặng do tồn kho nhiều năm, song vẫn còn biển số, số khung, số máy. Người tham gia đấu giá phải đặt trước 290 triệu đồng và bước giá mỗi lần trả là 50 triệu đồng.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cũng đã đấu giá thành công 538 xe vi phạm, thu về hơn 1,23 tỷ đồng, cao hơn 50 triệu đồng so với giá khởi điểm.

img-3945.jpg
Xe vi phạm chất đống được chở đi tập kết. (Ảnh: Nguyễn Dũng)
Clip xe vi phạm chất đống trên xe tải. Clip: Nguyễn Dũng.
Nguyễn Dũng
#Xe vi phạm #Rơ mooc #Xe máy #Ô tô #Đấu giá #Công an #TPHCM #Hà Nội #Xe tự chế

