Điểm mặt đại học có nhiều sinh viên vi phạm giao thông

TPO - Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TPHCM, một số trường hợp vi phạm đến từ các trường như Đại học Văn Hiến, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, THPT Trần Cao Vân... Đặc biệt, đã có không ít vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến lỗi đi ngược chiều, chạy quá tốc độ hoặc điều khiển xe khi đã uống rượu bia.

Ngày 23/9, Phòng CSGT TPHCM (PC08) đã phát đi cảnh báo tình trạng HSSV vi phạm luật giao thôngtrên địa bàn sau một thời gian ngắn nhập học.

Nhiều lỗi vi phạm phổ biến

Theo PC08, thời gian qua, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của học sinh, sinh viên (HSSV) tại TPHCM đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

CSGT TPHCM vào trường tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông cho học sinh nhưng nhiều em vẫn vi phạm.

Qua thống kê, trong số HSSV bị lập biên bản vi phạm hành chính, có hơn 45% trường hợp chưa đủ tuổi nhưng điều khiển xe máy, 25% chạy quá tốc độ, 12% không đội mũ bảo hiểm, 11% đi sai phần đường, làn đường, 8% không có giấy phép lái xe, 7% không bật tín hiệu khi vượt, 5% vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử, hơn 3% có nồng độ cồn trong hơi thở.

Các trường có khá nhiều trường hợp vi phạm có thể kể đến như các trường như Đại học Văn Hiến, Công nghiệp TPHCM, Kinh tế TPHCM, Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng và Trường THPT Trần Cao Vân (cơ sở 1).

Trong đó có nhiều trường hợp HSSV vi phạm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng trong thời gian qua như chạy quá tốc độ quy định, đi ngược chiều trên đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều”, đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Cá biệt có trường hợp điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn…

Ngoài ra, tình trạng sinh viên leo qua dải phân cách để đón xe buýt cũng được CSGT cảnh báo vì nguy hiểm, dễ gây tai nạn.

Tăng cường xử lý và tuyên truyền

Thời gian tới, Phòng CSGT CATP sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT của HSSV, đặc biệt là đua xe, lạng lách, đánh võng. Đồng thời, CSGT phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra, tuyên truyền tại trường học, yêu cầu các trường ký cam kết không trông giữ xe máy trên 50cc cho học sinh không đủ điều kiện điều khiển.

Phòng CSGT khuyến cáo phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, đồng thời làm gương trong việc chấp hành luật giao thông. Việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một thế hệ trẻ văn minh, có trách nhiệm, tạo môi trường giao thông an toàn cho mọi người.