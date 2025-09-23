Điểm mặt đại học có nhiều sinh viên vi phạm giao thông

Ngày 23/9, Phòng CSGT TPHCM (PC08) đã phát đi cảnh báo tình trạng HSSV vi phạm luật giao thôngtrên địa bàn sau một thời gian ngắn nhập học.
Nhiều lỗi vi phạm phổ biến
Theo PC08, thời gian qua, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của học sinh, sinh viên (HSSV) tại TPHCM đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.
Qua thống kê, trong số HSSV bị lập biên bản vi phạm hành chính, có hơn 45% trường hợp chưa đủ tuổi nhưng điều khiển xe máy, 25% chạy quá tốc độ, 12% không đội mũ bảo hiểm, 11% đi sai phần đường, làn đường, 8% không có giấy phép lái xe, 7% không bật tín hiệu khi vượt, 5% vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử, hơn 3% có nồng độ cồn trong hơi thở.
Các trường có khá nhiều trường hợp vi phạm có thể kể đến như các trường như Đại học Văn Hiến, Công nghiệp TPHCM, Kinh tế TPHCM, Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng và Trường THPT Trần Cao Vân (cơ sở 1).
Trong đó có nhiều trường hợp HSSV vi phạm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng trong thời gian qua như chạy quá tốc độ quy định, đi ngược chiều trên đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều”, đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Cá biệt có trường hợp điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn…
Ngoài ra, tình trạng sinh viên leo qua dải phân cách để đón xe buýt cũng được CSGT cảnh báo vì nguy hiểm, dễ gây tai nạn.
Tăng cường xử lý và tuyên truyền
Thời gian tới, Phòng CSGT CATP sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT của HSSV, đặc biệt là đua xe, lạng lách, đánh võng. Đồng thời, CSGT phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra, tuyên truyền tại trường học, yêu cầu các trường ký cam kết không trông giữ xe máy trên 50cc cho học sinh không đủ điều kiện điều khiển.
Phòng CSGT khuyến cáo phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, đồng thời làm gương trong việc chấp hành luật giao thông. Việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một thế hệ trẻ văn minh, có trách nhiệm, tạo môi trường giao thông an toàn cho mọi người.
Nhiều vụ vi phạm, tai nạn giap thông của HSSV:
Ngày 15/12/2024, một sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải tự ngã xe trên đường Tô Ký (quận 12 cũ), bị ô tô tải cán qua. Một sinh viên trường đại học FPT đi sau cũng ngã theo do phanh gấp.
Ngày 22/12/2024, một sinh viên Cao đẳng Giao thông vận tải chở học sinh THPT tại huyện Bình Chánh cũ vượt ẩu, va chạm với xe tải, cả hai ngã xuống đường.
Ngày 13/2/2025, một sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng điều khiển xe không biển số tự té ngã trên đường Lê Văn Chí (TP. Thủ Đức cũ), gây tai nạn.
Ngày 19/9, trong chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông tại Trường GDTX Thủ Đức, TPHCM, lực lượng CSGT phát hiện một nam sinh lớp 12 dương tính với ma túy khi đang điều khiển xe máy đến trường...