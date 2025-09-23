Vận chuyển trái phép 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia

TPO - Hơn 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia đã bị Công an TPHCM phát hiện, thu giữ khi đang trên đường đưa vào nội địa. Để hợp thức hóa số hàng, tài xế được giao một biên bản vận chuyển và ba hóa đơn bán hàng ghi lùi ngày, sau đó cho xe quay lại Việt Nam qua đường mòn để né tránh Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Trước đó, ngày 10/9, tại phường Phú An, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã kiểm tra, tạm giữ một xe container vận chuyển khoảng 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia.

Trọng (phía trong cùng) cùng tang vật

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8/9, tài xế Bùi Xuân Trọng (SN 1992, quê Hà Tĩnh) nhận chở thuê số hàng trên từ khu vực Cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) về TPHCM với tiền công 8 triệu đồng từ một người không rõ lai lịch.

Trọng lái xe container rỗng từ KCN Sóng Thần 2 đến Cửa khẩu Hoa Lư, sau đó theo hướng dẫn của một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đi đường tiểu ngạch sang Campuchia để nhận 800 bao đường cát, mỗi bao nặng 50 kg.

Để hợp thức hóa số hàng, Trọng được giao một biên bản vận chuyển và ba hóa đơn bán hàng ghi lùi ngày (22/7/2025). Sau đó, Trọng cho xe quay lại Việt Nam qua đường mòn để né tránh Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Đến 0 giờ 30 ngày 10/9, khi xe lưu thông trên quốc lộ 13, lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện toàn bộ số hàng lậu.

Đến ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Xuân Trọng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.