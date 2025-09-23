Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ Hổ Tướng làm việc với Công an TPHCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Dũng
TPO - Sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng có mặt tại trụ sở Công an TPHCM để làm rõ một số hình ảnh, nội dung liên quan MV "Anh em trước sau như một" gây tranh cãi.

MV "Anh em trước sau như một" ra mắt ngày 18/9 đã gây tranh cãi vì xuất hiện chi tiết như hình ảnh logo, giao diện trang web cá cược trên điện thoại, hình ảnh in lên áo, ly rượu,… Sau phản ứng dư luận, MV đã bị ẩn và đăng lại với bản chỉnh sửa.

z7040604647877-c53564d8838f702adf1a95bb71a99708-1.jpg
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc tại trụ sở Công an TPHCM sáng 23/9 (ảnh N.T)

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc sau đó đã lên tiếng phủ nhận việc quảng bá trang cá cược, cho biết bản đăng tải từ 18/9 lúc 19 giờ không chứa các chi tiết gây tranh cãi, đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

image-2.jpg
Hình ảnh xuất hiện logo của trang website bị phản ứng trong MV

Liên quan đến MV này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM đã gửi giấy mời cho năm thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng, quản lý và ê-kíp sản xuất MV để làm rõ nội dung bị phản ánh.

Nhóm gồm các ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Thời gian làm việc là sáng ngày 23/9 tại trụ sở Công an TPHCM.

p.png
Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Ảnh: Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng

Theo quy định, quảng cáo hay tiếp tay quảng bá cho hoạt động cá cược, đánh bạc trái phép là hành vi bị nghiêm cấm. Nếu xác định có vi phạm hành chính, mức phạt có thể từ 10 đến 200 triệu đồng. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự, các cá nhân, tổ chức có thể bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Ưng Hoàng Phúc, tên thật Nguyễn Quốc Thanh (sinh năm 1981, tại An Giang). Anh được nhớ đến là một trong những giọng ca trẻ thành công đầu những năm 2000.

Nguyễn Dũng
