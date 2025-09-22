Công an triệu tập Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương và 3 ca sĩ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xác nhận với Tiền Phong việc nhận giấy triệu tập từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM, liên quan MV "Anh em trước sau như một" vướng nghi vấn quảng cáo trang cá cược.

Ngày 22/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xác nhận với Tiền Phong thông tin Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM triệu tập nam ca sĩ lên làm việc lúc 8h ngày 23/9.

Ưng Hoàng Phúc và Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng (các thành viên của Ngũ Hổ tướng) bị triệu tập liên quan việc "đăng tải MV trên nền tảng mạng xã hội".

"Phía Ưng Hoàng Phúc nhận được thông tin, sẽ làm việc với Phòng An ninh mạng (Công an TPHCM) trên tinh thần hợp tác", đại diện của Ưng Hoàng Phúc nói với Tiền Phong.

image.jpg
image-1.jpg
Hình ảnh trong MV Anh em trước sau như một gây tranh cãi.

Sáng cùng ngày, giọng ca Người ta nói phủ nhận thông tin quảng cáo cho web cá cược. Nam ca sĩ cũng cho rằng anh không liên quan đến trang web kể trên như cáo buộc của khán giả. "MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của tôi cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó”, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ.

Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ Hổ Tướng bị gọi tên trên mạng xã hội từ tối 21/9. Khán giả phát hiện MV Anh em trước sau như một của nhóm (phát hành tối 18/9) chứa hàng loạt hình ảnh có ghi tên miền, logo được cho là quảng cáo trang web cá độ. Ở giây thứ 58, Khánh Phương cầm ly có in logo trang web cá cược, sau đó liên tục xuất hiện trên áo nhân viên quán bar, màn hình điện thoại.

Sau khi mạng xã hội bùng nổ tranh cãi, MV của Ngũ Hổ Tướng bị ẩn khoảng 5 phút. MV sau đó xuất hiện trở lại trên kênh của Ưng Hoàng Phúc, những cảnh quay bị khán giả nói "quảng cáo cá cược", "PR trang cá độ"... bị cắt hết toàn bộ.

Sau lời giải thích của Ưng Hoàng Phúc sáng 22/9 và thông tin nhóm Ngũ Hổ Tướng bị Công an TPHCM triệu tập, khán giả tiếp tục phản ứng.

"Không liên quan nhưng lại bị triệu tập là như thế nào?", "Làm gì có chuyện không có lỗi lại bị triệu tập được", "Ngày xưa xem là thần tượng, đang yên đang lành lại dính vào vụ này, không biết nên thế nào?", "Sau vụ này, liệu anh em Ngũ Hổ Tướng vừa thành lập có tan rã không", "Giờ phải chờ xem kết quả cuộc làm việc sáng mai thôi"... khán giả bình luận.

Hiện, Ưng Hoàng Phúc khóa bình luận trên trang cá nhân.

Trạch Dương
#Ưng Hoàng Phúc phản hồi tin triệu tập #MV Anh em trước sau như một #quảng cáo trang cá cược #công an TPHCM triệu tập ca sĩ #ngũ Hổ tướng

