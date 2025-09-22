Chân dung chồng chủ tịch, CEO khách sạn của Á hậu Quỳnh Châu

TPO - Chồng sắp cưới của Á hậu Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO khách sạn có tiếng ở Đà Lạt. Ngày 22/9, cô công bố clip cầu hôn, xác nhận sắp đám cưới.

Ngày 22/9, Quỳnh Châu công bố video được bạn trai cầu hôn diễn ra từ một năm trước. Á hậu Hòa bình Việt Nam 2022 xác nhận cô chuẩn bị đám cưới với chồng doanh nhân sau gần 5 năm gắn bó.

Quỳnh Châu chia sẻ hình ảnh được chồng sắp cưới cầu hôn.

"Hơn một năm giữ trong máy nay mới đăng ảnh cầu hôn. Ngày đó có cô gái đã nói: Em đồng ý", Quỳnh Châu chia sẻ.

Màn cầu hôn được doanh nhân Ngọc Phát chuẩn bị bí mật bên bờ biển Phan Thiết với sự góp mặt của gia đình, bạn bè.

Quỳnh Châu chia sẻ ban đầu cô vẫn nghĩ đây là tiệc sinh nhật cho đến khi mở bịt mắt.

Đến lúc mở mắt, cô bất ngờ trước hàng chữ Marry me (tạm dịch: Làm vợ anh nhé). Ngọc Phát quỳ gối cầu hôn Quỳnh Châu lúc trời vừa dứt mưa, dàn nhạc nổi lên ca khúc Take Me to Your Heart. Anh gọi đây là ý trời.

Á hậu Quỳnh Châu cho biết bạn trai chuẩn bị toàn bộ kế hoạch cầu hôn trong thời gian gấp rút, bí mật đi khảo sát địa điểm cầu hôn.

"Anh ấy bản lĩnh, giỏi giang, luôn ủng hộ tôi phát triển sự nghiệp", Quỳnh Châu chia sẻ về chồng sắp cưới.

Chồng sắp cưới của Quỳnh Châu tên Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1980, là doanh nhân trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Ngọc Phát là đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO khách sạn có tiếng tại Đà Lạt.

Chân dung chồng sắp cưới là chủ tịch, CEO khách sạn có tiếng ở Đà Lạt.

Á hậu Quỳnh Châu và Ngọc Phát yêu nhau từ năm 2020. Dịp Giáng sinh năm 2022, Quỳnh Châu lần đầu công khai bạn trai sau thời gian dài giữ kín vì muốn chắc chắn về “kết thúc đẹp”. Người đẹp sinh năm 1994 cho biết Nguyễn Ngọc Phát âm thầm đồng hành suốt thời gian cô tham gia Miss Grand Vietnam 2022, là nguồn động lực để cô chạm đến danh hiệu Á hậu 1.

Đầu năm 2023, Quỳnh Châu đưa bạn trai về ra mắt gia đình tại Đà Lạt. Dịp Tết Nguyên đán, cả hai tiếp tục chia sẻ loạt ảnh chung. Đầu tháng 8, Quỳnh Châu và bạn trai cùng làm lễ rửa tội tại nhà thờ, nghi thức quan trọng trước hôn lễ Công giáo.