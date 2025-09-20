Triệt phá đường dây sản xuất nước giặt, tẩy rửa toilet giả

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế - công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng rồi thực hiện pha chế, đóng gói. Sản phẩm giả được rao bán trực tuyến với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng.

Ngày 20/9, công an TPHCM thông tin về vụ việc trên. Sau quá trình trinh sát, nắm bắt thông tin, ngày 8/9, đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra một kho hàng tại đường TA05, khu phố 26, phát hiện nhiều đối tượng đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào vỏ chai, can nhựa mang nhãn hiệu O.K, D.N, F.L, nghi là hàng giả.

Các nhãn hiệu bị làm giả rồi bán trên mạng

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 thùng nước rửa toilet, nước giặt, xả mang nhãn hiệu O.K, D.N, F.L cùng hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu trên và 6 bồn chứa dung dịch để pha chế.

Quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định đường dây này do Hoàng Huy Hùng (SN 1994, quê Thanh Hóa, tạm trú tại TPHCM) cầm đầu. Từ tháng 7, Hùng đã mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng và thuê các đối tượng Nguyễn Văn Thừa (SN 2001, Cần Thơ), Võ Anh Huy (SN 2000, TPHCM), Huỳnh Ngọc Sang (SN 1999, Vĩnh Long), Hoàng Đức Anh (SN 2004, Thanh Hóa) thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm.

Sản phẩm giả được rao bán trên mạng xã hội với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng và giao qua các chành xe.

Clip triệt phá ổ sản xuất hàng giả. CATP cung cấp.

Kết quả giám định khẳng định toàn bộ sản phẩm thu giữ không phải do các công ty chính hãng sản xuất. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 11/9, Cơ quan công an đã khởi tố Hoàng Huy Hùng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, đồng thời khởi tố 4 đối tượng còn lại với vai trò đồng phạm giúp sức.

Các đối tượng bị khởi tố.

Công an TPHCM cảnh báo người dân khi mua các sản phẩm tẩy rửa, nước giặt nên lựa chọn cửa hàng uy tín, tránh mua hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời tố giác hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cộng đồng.