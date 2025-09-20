Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Triệt phá đường dây sản xuất nước giặt, tẩy rửa toilet giả

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế - công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng rồi thực hiện pha chế, đóng gói. Sản phẩm giả được rao bán trực tuyến với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng.

Ngày 20/9, công an TPHCM thông tin về vụ việc trên. Sau quá trình trinh sát, nắm bắt thông tin, ngày 8/9, đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra một kho hàng tại đường TA05, khu phố 26, phát hiện nhiều đối tượng đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào vỏ chai, can nhựa mang nhãn hiệu O.K, D.N, F.L, nghi là hàng giả.

img-1758346769835-1758351003804-2948.jpg
Các nhãn hiệu bị làm giả rồi bán trên mạng

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 thùng nước rửa toilet, nước giặt, xả mang nhãn hiệu O.K, D.N, F.L cùng hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu trên và 6 bồn chứa dung dịch để pha chế.

Quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định đường dây này do Hoàng Huy Hùng (SN 1994, quê Thanh Hóa, tạm trú tại TPHCM) cầm đầu. Từ tháng 7, Hùng đã mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng và thuê các đối tượng Nguyễn Văn Thừa (SN 2001, Cần Thơ), Võ Anh Huy (SN 2000, TPHCM), Huỳnh Ngọc Sang (SN 1999, Vĩnh Long), Hoàng Đức Anh (SN 2004, Thanh Hóa) thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm.

Sản phẩm giả được rao bán trên mạng xã hội với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng và giao qua các chành xe.

Clip triệt phá ổ sản xuất hàng giả. CATP cung cấp.

Kết quả giám định khẳng định toàn bộ sản phẩm thu giữ không phải do các công ty chính hãng sản xuất. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 11/9, Cơ quan công an đã khởi tố Hoàng Huy Hùng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, đồng thời khởi tố 4 đối tượng còn lại với vai trò đồng phạm giúp sức.

anh-1-1.jpg
Các đối tượng bị khởi tố.

Công an TPHCM cảnh báo người dân khi mua các sản phẩm tẩy rửa, nước giặt nên lựa chọn cửa hàng uy tín, tránh mua hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời tố giác hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cộng đồng.

Nguyễn Dũng
#nước giặt giả #đường dây sản xuất hàng giả #TPHCM #hóa chất độc hại #bảo vệ người tiêu dùng #hàng giả thương hiệu #công an TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục