Bắt khẩn cấp nhóm tiktoker dàn dựng clip lệch chuẩn xã hội, tác động xấu đến giới trẻ

TPO - Các đối tượng thường xuyên livestream các thử thách phản cảm như: chặn đầu xe gây ách tắc giao thông, úp bánh kem vào mặt người đi đường, đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” múa giữa ngã tư…

Ngày 16/9, Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ Lương Công Thuận (SN 1998) và Lê Văn Nhâm (SN 1992) – chủ hai tài khoản TikTok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” để điều tra về hành vi dàn dựng các clip phản cảm, gây rối trật tự công cộng để thu lợi

Theo Công an TPHCM, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện 2 tài khoản TikTok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” thường xuyên livestream các thử thách phản cảm như: chặn đầu xe gây ách tắc giao thông, úp bánh kem vào mặt người đi đường, đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” múa giữa ngã tư…

﻿ Nhâm - Thuận tại cơ quan điều tra

Ngay khi nắm được thông tin, Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương trên địa bàn tổ chức truy xét, bắt giữ tất cả các đối tượng có liên quan.

Ngày 12/9, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Lương Công Thuận khi đang thực hiện hành vi gây rối tại một khách sạn ở phường Thới An. Chưa đầy 24 giờ sau, công an tiếp tục bắt giữ Lê Văn Nhâm khi đối tượng đang lẩn trốn.

Công an TPHCM xác định, Thuận và Nhâm đã nhiều lần cùng nhau bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật khiến nhiều người bất bình và lên án như: nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ; đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” rồi đứng múa giữa giao lộ; thuê người để tạo dựng tình huống dùng bánh kem úp vào mặt đồng bọn rồi rượt đuổi nhau tạo kịch tính; lau xe ô tô bằng quần lót khi xe đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông…

Các đối tượng thông báo trên tài khoản tiktok, nếu muốn đối tượng “livestream” thực hiện các “thử thách” - tình huống như trên thì người xem phải trả tiền; mỗi lần thực hiện có thể thu từ 3 - 5 triệu đồng. Sau đó, Thuận và Nhâm chia lợi nhuận theo thỏa thuận.

Nhóm đối tượng còn lôi kéo, thuê thêm 2 đối tượng khác để cùng tham gia quay clip, dựng cảnh.

Clip do hai đối tượng làm bị lên án

Ngày 14/9, Công an xã Đông Thạnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt và quyết định tạm giữ Thuận và Nhâm về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan.

Công an TPHCM xác định hành vi của nhóm này là lệch chuẩn xã hội, coi thường pháp luật, gây tác động xấu đến giới trẻ khi các clip độc hại lan truyền trên mạng. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức, không tham gia hoặc cổ súy cho các nội dung phản cảm, câu view. Phụ huynh cũng cần quan tâm, định hướng con em sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Lực lượng công an kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để gây rối, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Người dân khi phát hiện hành vi tương tự cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.