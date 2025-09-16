Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Lừa đảo hàng tỷ đồng bằng chiêu 'rút tiền thẻ tín dụng sinh lời cao'

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi nhận 500 triệu đồng, để tạo lòng tin, chưa đầy một tháng sau, Sơn chuyển lại cho bà T. 20 triệu đồng gọi là “tiền lãi”. Tin tưởng, bà T. tiếp tục nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Trong thời gian đầu, Sơn trả lại cho bà hơn 200 triệu đồng để 'duy trì' niềm tin, sau đó cắt liên lạc khi bà T. không còn khả năng góp thêm.

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Trần Sơn (SN 1985, ngụ phường Khánh Hội, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, Sơn từng đầu tư đất đai nhưng thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, bị can tự nhận có quan hệ với ngân hàng, có khả năng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng và hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ người góp vốn.

z7016346569676-b1e0524f729976ba6c98c55ac31a2877.jpg
Đối tượng Sơn (ảnh CATPHCM)

Tháng 1/2025, Sơn thuyết phục bà N.T.M.T (53 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, TPHCM) đưa gần 500 triệu đồng. Để tạo lòng tin, chưa đầy một tháng sau, Sơn chuyển lại cho bà T. 20 triệu đồng gọi là “tiền lãi”. Tin tưởng, bà T. tiếp tục nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Trong thời gian đầu, Sơn trả lại cho bà hơn 200 triệu đồng để duy trì niềm tin, sau đó cắt liên lạc khi bà T. không còn khả năng góp thêm.

Ngoài ra, Sơn còn chiếm đoạt 150 triệu đồng với lý do làm giấy tờ đất nhưng không thực hiện; đồng thời kêu gọi bà T. góp thêm 350 triệu đồng để “thuê văn phòng nhập cát từ Campuchia” nhưng thực tế chỉ đặt cọc một phần, số tiền còn lại dùng để trả nợ.

Khi biết bị tố cáo, Sơn đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.

Công an TP.HCM thông báo, những ai từng là nạn nhân của Lê Trần Sơn liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, gặp đồng chí Hồ Quốc Hoàng, ĐT: 069.3187.244 để cung cấp thông tin và được giải quyết theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#lừa đảo #rút tiền thẻ tín dụng #chiếm đoạt tiền #bảo vệ tài chính #đầu tư lừa đảo #đấu tranh tội phạm #Công an TP.HCM

