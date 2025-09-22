Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông tử vong dưới bánh xe tải ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cú va chạm khiến nạn nhân văng xuống đường và bị bánh sau xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Xe máy nằm dưới gầm xe tải, trong khi thi thể nạn nhân cách phương tiện khoảng 20m.

Rạng sáng 22/9, Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

z7036763907080-32afa07df75de5ce15b4442e25c4bee0-1953.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, xe tải biển số 77C-067.49 do một nam thanh niên điều khiển, lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn hướng về cầu Bưng. Khi đến giao lộ Lê Trọng Tấn – CN3, phương tiện này va chạm với xe máy do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển.

Cú va chạm khiến nạn nhân văng xuống đường và bị bánh sau xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm xe tải, trong khi thi thể nạn nhân cách phương tiện khoảng 20 m.

z7036763907414-394385423456310b5148436163a09b61.jpg

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, trích xuất camera an ninh khu vực và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Dũng
#tai nạn giao thông #TPHCM #xe tải #xe máy #tử vong #tai nạn đường bộ #điều tra tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục