Sau vụ ngộ độc tập thể, học sinh đồng loạt nghỉ học ‘tẩy chay’ phó hiệu trưởng

TPO - Sáng 30/9, gần 80 học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) đồng loạt nghỉ học. Nguyên nhân được xác định không phải do bão số 10 mà từ phản ứng của phụ huynh sau vụ ngộ độc tập thể khiến 40 em phải nhập viện.

Trước đó ít ngày, vụ ngộ độc tập thể khiến 40 học sinh phải nhập viện đã gây bức xúc lớn trong phụ huynh. Nhiều ý kiến cho rằng việc quản lý, điều hành bữa ăn bán trú của bà Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế thiếu minh bạch, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một số phụ huynh cho biết, họ chỉ cho con đến trường khi cơ quan chức năng kết luận vụ việc và bà Huế phải chịu trách nhiệm. Trước đó, bà Huế cũng đã đến Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thuỷ - nơi các em điều trị để thăm hỏi, nhưng đã bị phụ huynh đuổi về và không nhận 1 triệu đồng, tiền “đường sữa” của bà Huế.

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân khẳng định: “Ai đúng ai sai sẽ do cơ quan chức năng kết luận. Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, khách quan, tuyệt đối không bao che, để đảm bảo an toàn cho học sinh và môi trường giáo dục lành mạnh”.

Bà Huế bị phụ huynh ngăn ngay cửa phòng điều trị của bệnh viện, không cho vào thăm các em học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Trị đã lấy mẫu thức ăn tại trường để xét nghiệm, hiện vẫn chờ kết quả.