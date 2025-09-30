Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Sau vụ ngộ độc tập thể, học sinh đồng loạt nghỉ học ‘tẩy chay’ phó hiệu trưởng

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 30/9, gần 80 học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) đồng loạt nghỉ học. Nguyên nhân được xác định không phải do bão số 10 mà từ phản ứng của phụ huynh sau vụ ngộ độc tập thể khiến 40 em phải nhập viện.

Trước đó ít ngày, vụ ngộ độc tập thể khiến 40 học sinh phải nhập viện đã gây bức xúc lớn trong phụ huynh. Nhiều ý kiến cho rằng việc quản lý, điều hành bữa ăn bán trú của bà Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế thiếu minh bạch, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

img-4457.jpg

Một số phụ huynh cho biết, họ chỉ cho con đến trường khi cơ quan chức năng kết luận vụ việc và bà Huế phải chịu trách nhiệm. Trước đó, bà Huế cũng đã đến Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thuỷ - nơi các em điều trị để thăm hỏi, nhưng đã bị phụ huynh đuổi về và không nhận 1 triệu đồng, tiền “đường sữa” của bà Huế.

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân khẳng định: “Ai đúng ai sai sẽ do cơ quan chức năng kết luận. Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, khách quan, tuyệt đối không bao che, để đảm bảo an toàn cho học sinh và môi trường giáo dục lành mạnh”.

img-4456.jpg
Bà Huế bị phụ huynh ngăn ngay cửa phòng điều trị của bệnh viện, không cho vào thăm các em học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Trị đã lấy mẫu thức ăn tại trường để xét nghiệm, hiện vẫn chờ kết quả.

Hoàng Nam
#ngộ độc #tiểu học kim thuỷ #tẩy chay phó hiệu trưởng #bữa ăn bán trú #học sinh Bru - Vân Kiều

Xem thêm

Cùng chuyên mục