Đi rẫy ăn thịt cóc, 9 em nhỏ bị ngộ độc

Tiền Lê
TPO - Khi đi làm rẫy, 9 em nhỏ (từ 10 - 14 tuổi, cùng trú thôn Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) tự ý bắt cóc về thịt ăn, sau ít phút, các em đều có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi và mệt mỏi.

tien-phong.jpg
Bệnh viện Nhi Gia Lai, nơi đang điều trị cho các em nhỏ bị ngộ độc.

Ngày 5/9, UBND xã Ia Dom xác nhận, có 9 em nhỏ tự ‎ý ăn thịt cóc bị ngộ độc. Theo thông tin ban đầu, chiều 3/9, 9 em học sinh (từ 10 - 14 tuổi, cùng trú thôn Mook Trang, xã Ia Dom) khi đi làm rẫy đã đã tự ý bắt cóc về thịt ăn. Sau ít phút, các em đều có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi và mệt mỏi.

Ngay khi nắm được thông tin, UBND xã Ia Dom đã phối hợp với công an đưa 9 trường hợp đến trạm y tế xã để sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Nhi Gia Lai để điều trị. Nguyên nhân ban đầu được các bệnh nhân khai ăn thịt cóc nên bị ngộ độc.

Đại diện Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, hiện sức khỏe các em đã ổn định và không có trường hợp nào nguy kịch. Có 2 cháu đã xuất viện, 7 cháu vẫn đang tiếp tục được theo dõi. Bệnh viện đã huy động các bác sĩ tập trung điều trị và tuyên truyền cho các bệnh nhân về sự nguy hiểm khi ăn thịt cóc.

Ông Lê Trọng Phúc - Chủ tịch UBND xã Ia Dom, cho biết: Người dân trên địa bàn đa phần là người dân tộc thiểu số, còn hiểu biết hạn chế về chất độc từ thịt cóc nên rất chủ quan, mặc dù trước chính quyền luôn tuyên truyền, cảnh báo tới bà con.

Tiền Lê
#xã Ia Dom #ăn thịt cóc #ngộ độc thực phẩm #Gia Lai #thiếu hiểu biết #cấp cứu #điều trị #buồn nôn #đau bụng #khó thở #tê lưỡi

