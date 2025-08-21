Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhóm đối tượng 'bắt cóc' hai người trong đêm

Hoài Văn
TPO - Trong đêm, nhóm đối tượng khống chế, bắt ép 2 người lên ô tô, sau đó sử dụng vũ lực để yêu cầu nạn nhân đưa tiền sau đó chiếm đoạt.

Ngày 21/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Sửu (SN 1997), Hồ Văn Huy (SN 1999), cùng trú xã Thăng An và Nguyễn Phước Thọ (SN 2007), trú xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Công an bắt tạm giam nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép và cướp tài sản. Ảnh: CA

Trước đó, rạng sáng ngày 11/8, nhóm đối tượng này đã có hành vi khống chế, bắt ép anh H.V.N (SN 2001, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) và chị Y.N (SN 2009, trú xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) lên ô tô, đưa từ xã Thăng Bình về xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng. Tại đây, nhóm đã sử dụng vũ lực, buộc anh H.V.N phải đưa số tiền 27 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc, tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam 3 đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

