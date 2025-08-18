Đột kích bắt quả tang sới bạc quy mô lớn núp bóng gara ô tô ở Đà Nẵng

TPO - Phía trước gara vẫn hoạt động sửa chữa ô tô bình thường, nhưng phía sau là căn nhà hai tầng được cải tạo, ngăn phòng khép kín để mở sới bạc. Để che mắt cơ quan chức năng về, Hải bố trí nhiều lớp cửa kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát và tổ chức cảnh giới từ xa.

Ngày 18/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc gara ô tô.

Công an đột kích bắt quả tang sới bạc núp bóng gara ô tô. Ảnh CA

Qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng công an phát hiện tụ điểm cờ bạc tại gara Hồng Hải ở số 212 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng do đối tượng Phan Hữu Hải (49 tuổi, chủ gara) cầm đầu.

Để che mắt cơ quan chức năng, Hải bố trí nhiều lớp cửa kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát và tổ chức cảnh giới từ xa. Phía trước gara vẫn hoạt động sửa chữa ô tô bình thường, nhưng phía sau là căn nhà hai tầng được cải tạo, ngăn phòng khép kín để mở sới bạc.

Sới bạc này hằng ngày thu hút hàng chục đối tượng tham gia, với số tiền thắng thua mỗi ngày lên đến 500 triệu – 1 tỷ đồng. Hải trực tiếp điều hành, chuẩn bị dụng cụ, lôi kéo con bạc và thu tiền “xâu” để trục lợi bất chính.

Sau nhiều ngày đêm áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mật phục theo dõi, lúc 16 giờ ngày 14/8, tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ triển khai kế hoạch đột kích. Địa điểm này được mệnh danh như một “pháo đài” với nhiều lớp cửa và camera giám sát. Tuy nhiên, lực lượng công an đã khống chế thành công toàn bộ hệ thống cảnh giới, tiếp cận và đột nhập thành công.

Ngay khi cánh cửa bị mở tung, tất cả con bạc hoảng hốt, không kịp tẩu tán tiền bạc hay tang vật. 8 đối tượng gồm cả nam lẫn nữ bị khống chế.

Các con bạc bị bắt chia thành hai sới: Sới thứ nhất chơi “binh 13 cây” và “lắc hột xí ngầu”, số tiền giao dịch hơn 300 triệu đồng. Sới thứ hai đánh bài “phỏm”, mỗi ván thắng thua từ 2 – 20 triệu đồng, tổng cộng khoảng 200 triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 216 triệu đồng tiền mặt, 5 bộ bài tây, xúc xắc, sổ sách ghi chép, cùng nhiều điện thoại di động, 2 ô tô, 3 xe máy.

Đáng chú ý, kiểm tra nhanh tài khoản cá nhân của các đối tượng cho thấy số tiền phục vụ cho hoạt động đánh bạc có thể lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.