Công an Đà Nẵng 'đột kích' sới bạc bên trong nhà nghỉ

TPO - Ngày 3/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với 10 đối tượng trên tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng).

Các đối tượng bị tạm giữ để tiếp tục mở rộng điều tra, gồm: Nguyễn Đắc Kiều (trú xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), Trần Tuấn Kỳ (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Trần Thị Thơ (xã Tịnh Long, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Hoàng Khánh (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), Trần Ngọc Trí (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), Võ Như Long (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), Võ Đình Khoa (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), Đào Ngọc Cư (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), Nguyễn Đình Lang và Nguyễn Ngọc Dương (cùng trú xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi).

Trước đó, khoảng 14h20 ngày 1/1, sau thời gian theo dõi, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đột nhập vào tầng 4 của nhà nghỉ N.U (đường Đà Sơn 8, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) bắt quả tang 10 đối tượng trên đang tham gia đánh bạc.

Theo công an, nhóm đối tượng này hoạt động lưu động, thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận, để thực hiện hành vi đánh bạc, Nguyễn Đắc Kiều, Trần Tuấn Kỳ trực tiếp gọi điện, lôi kéo các đối tượng tham gia, chuẩn bị dụng cụ và chọn địa điểm để sát phạt.

Đáng chú ý, địa điểm các đối tượng lựa chọn là nhà nghỉ, khách sạn vùng ven thành phố, nơi có ít người qua lại để tránh sự phát hiện.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.