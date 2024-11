Phá đường dây đánh bạc lớn ở Bắc Giang

TPO - Đỗ Tuấn Cầu cầm đầu đường dây đánh bạc bằng việc mua bán số lô, số đề được thực hiện qua mạng xã hội. Trong một ngày, các đối tượng đã có hành vi đánh bạc với tổng số tiền 660 triệu đồng.

Qua công tác công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề tại địa bàn thị xã Việt Yên với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, lượng tiền đánh bạc lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh làm rõ, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Tuấn Cầu (1973, trú tại TDP Phúc Lâm, phường Nếnh, thị xã Việt Yên); vận động 5 đối tượng khác ra đầu thú về hành vi “Đánh bạc”.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an đã thu giữ hơn 560 triệu đồng, 5 tờ cáp đề, 5 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.



Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Đánh bạc”.

Kết quả điều tra xác định, Đỗ Tuấn Cầu là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên; việc mua bán số lô, số đề được thực hiện qua mạng xã hội và thanh toán tiền thắng thua qua ứng dụng chuyển khoản ngân hàng trên điện thoại di động. Bằng thủ đoạn trên, riêng trong ngày 18/11, các đối tượng đã có hành vi đánh bạc với tổng số tiền lên tới 660 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.