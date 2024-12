Phá đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép để đánh bạc

TPO - Đường dây hoạt động cả ngày lẫn đêm, tổ chức cho các con bạc qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia trái phép để đánh bạc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa triệt phá một đường dây tổ chức đưa nhiều người xuất, nhập cảnh qua lại Việt Nam - Campuchia trái phép để đánh bạc.

Trước đó, chiều 5/12, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng liên quan mật phục bắt quả tang 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực xã Khánh An, huyện An Phú (An Giang).

Trong đó, cơ quan chức năng xác định, Lê Phước Lương (34 tuổi) và Nguyễn Việt Phương (39 tuổi, cùng trú huyện An Phú) là người tổ chức đưa Nguyễn Thành Vinh (37 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (43 tuổi, cùng trú huyện An Phú) nhập cảnh.

Sau khi biết đồng phạm bị bắt, Võ Văn Sơn (52 tuổi, trú cùng huyện An Phú) đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là một đường dây đưa người qua lại Việt Nam và Campuchia trái phép để vào các sòng tài - xỉu, đá gà...

Đường dây trên hoạt động cả ngày lẫn đêm, tổ chức cho các con bạc qua lại biên giới với số lượng rất lớn trong thời gian dài, gây mất an ninh trật tự tại khu vực biên giới, gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Phước Lương, Nguyễn Việt Phương và Võ Văn Sơn, để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.