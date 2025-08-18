Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng thưởng nóng 200 triệu đồng cho ban chuyên án phá vụ 300kg ma túy

Thanh Hiền
TPO - Ngày 17/8, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án phá thành công vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Đường dây vận chuyển ma túy với số lượng “khủng” - gần 300kg được Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá ngày 15/8.

178da-nang-ma-tuy.jpg
Lãnh đạo thành phố trao thưởng cho lực lượng Bộ đội biên phòng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đấu tranh chống tội phạm ma túy của các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch TP khẳng định, nếu số ma túy này lọt ra ngoài xã hội sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và an ninh trật tự. Ông yêu cầu các lực lượng tăng cường đấu tranh quyết liệt, có trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân trở thành một “pháo đài” trong phát hiện, phòng chống tội phạm ma túy.

Lãnh đạo thành phố đã thưởng nóng 200 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng cho các tập thể, 100 triệu đồng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án phá thành công vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

img-20250816-190106.jpg
Gần 300kg ma túy được các đối tượng vận chuyển xuyên quốc gia.

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng 15/8, tại phường Hải Vân (Đà Nẵng), BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với BĐBP tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đã triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, bắt 2 đối tượng N.T.L và Đ.B.H.C (cùng trú Đà Nẵng) về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Tang vật thu giữ gồm 295,5 kg ma túy các loại, 2 xe ô tô và các tang vật, tài liệu có liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng N.T.L., lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 khẩu súng và 7 viên đạn.

Thanh Hiền
