Hà Nội yêu cầu giải tỏa dứt điểm chợ cóc, nghiên cứu mô hình chợ an toàn thực phẩm

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã phường có chợ cóc, chợ tạm đang tồn tại, cần rà soát kỹ và báo cáo đầy đủ, chính xác về Sở Công Thương trong tháng 8 này. Đồng thời phê bình nghiêm các địa phương không thực hiện chỉ đạo của thành phố.

Ngày 22/8, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở giết mổ có liên quan nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng chợ cóc, chợ tạm và các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ quan đô thị.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, hiện còn 167 điểm kinh doanh tự phát tại 36 đơn vị, tập trung nhiều ở khu vực như: Từ Liêm, Giảng Võ, Hà Đông, Tam Hưng, Bạch Mai… Dù UBND TP Hà Nội đã có yêu cầu rà soát, báo cáo nhưng vẫn còn 41 phường, xã đến thời điểm này chưa gửi báo cáo.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, công tác giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn theo phân cấp quản lý chợ và quản lý trật tự đô thị các điểm kinh doanh hình thành tự phát, trái phép gây ảnh hưởng giao thông, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đô thị… thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Sở Công Thương đề xuất, các phường, xã thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương chủ động lập kế hoạch, lên phương án thực hiện giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát rõ tiến độ, lộ trình; duy trì lực lượng chốt giữ, không để tái phát sinh…

Một chợ cóc trên địa bàn phường Dương Nội, TP Hà Nội

Đối với việc giết mổ gia súc, gia cầm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát và điều chỉnh cơ chế, chính sách hiện hành, cùng các địa phương sớm hoàn thiện mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung trên toàn thành phố, đảm bảo siết chặt kiểm soát chất lượng, quản lý hiệu quả dịch bệnh; thu hút nhà đầu tư xây dựng các dự án giết mổ tập trung theo hướng tự động hoặc bán tự động.

Nghiên cứu đổi mới mô hình chợ an toàn thực phẩm, chợ 0 đồng

Liên quan đến vấn đề chợ cóc, chợ tạm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp với các địa phương để rà soát, phân loại, triển khai dẹp bỏ dứt điểm các chợ cóc, chợ tạm đang tồn tại trên địa bàn các xã, phường.

Đồng thời, Sở nghiên cứu đổi mới mô hình chợ an toàn thực phẩm, chợ 0 đồng và nhân rộng các mô hình này. Thành phố ưu tiên xã hội hóa nếu có doanh nghiệp quan tâm; nếu không có doanh nghiệp đầu tư, cần đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách để xây dựng, phát triển các chợ, trung tâm thương mại, chợ đầu mối để kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Đối với những địa phương có chợ cóc, chợ tạm đang tồn tại, cần rà soát kỹ và báo cáo đầy đủ, chính xác về Sở Công Thương trong tháng 8 này. Ông Nguyễn Mạnh Quyền phê bình nghiêm các địa phương không thực hiện chỉ đạo của thành phố.