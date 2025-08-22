Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội yêu cầu giải tỏa dứt điểm chợ cóc, nghiên cứu mô hình chợ an toàn thực phẩm

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã phường có chợ cóc, chợ tạm đang tồn tại, cần rà soát kỹ và báo cáo đầy đủ, chính xác về Sở Công Thương trong tháng 8 này. Đồng thời phê bình nghiêm các địa phương không thực hiện chỉ đạo của thành phố.

Ngày 22/8, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở giết mổ có liên quan nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng chợ cóc, chợ tạm và các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ quan đô thị.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, hiện còn 167 điểm kinh doanh tự phát tại 36 đơn vị, tập trung nhiều ở khu vực như: Từ Liêm, Giảng Võ, Hà Đông, Tam Hưng, Bạch Mai… Dù UBND TP Hà Nội đã có yêu cầu rà soát, báo cáo nhưng vẫn còn 41 phường, xã đến thời điểm này chưa gửi báo cáo.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, công tác giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn theo phân cấp quản lý chợ và quản lý trật tự đô thị các điểm kinh doanh hình thành tự phát, trái phép gây ảnh hưởng giao thông, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đô thị… thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Sở Công Thương đề xuất, các phường, xã thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương chủ động lập kế hoạch, lên phương án thực hiện giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát rõ tiến độ, lộ trình; duy trì lực lượng chốt giữ, không để tái phát sinh…

cho-15.jpg
Một chợ cóc trên địa bàn phường Dương Nội, TP Hà Nội

Đối với việc giết mổ gia súc, gia cầm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát và điều chỉnh cơ chế, chính sách hiện hành, cùng các địa phương sớm hoàn thiện mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung trên toàn thành phố, đảm bảo siết chặt kiểm soát chất lượng, quản lý hiệu quả dịch bệnh; thu hút nhà đầu tư xây dựng các dự án giết mổ tập trung theo hướng tự động hoặc bán tự động.

Nghiên cứu đổi mới mô hình chợ an toàn thực phẩm, chợ 0 đồng

Liên quan đến vấn đề chợ cóc, chợ tạm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp với các địa phương để rà soát, phân loại, triển khai dẹp bỏ dứt điểm các chợ cóc, chợ tạm đang tồn tại trên địa bàn các xã, phường.

Đồng thời, Sở nghiên cứu đổi mới mô hình chợ an toàn thực phẩm, chợ 0 đồng và nhân rộng các mô hình này. Thành phố ưu tiên xã hội hóa nếu có doanh nghiệp quan tâm; nếu không có doanh nghiệp đầu tư, cần đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách để xây dựng, phát triển các chợ, trung tâm thương mại, chợ đầu mối để kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Đối với những địa phương có chợ cóc, chợ tạm đang tồn tại, cần rà soát kỹ và báo cáo đầy đủ, chính xác về Sở Công Thương trong tháng 8 này. Ông Nguyễn Mạnh Quyền phê bình nghiêm các địa phương không thực hiện chỉ đạo của thành phố.

Trước đó vào đầu tháng 8/2025, UBND TP Hà Nội ban hành công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn.

Về giải tỏa các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát (chợ cóc, chợ tạm), Sở Công Thương Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND xã, phường xây dựng giải pháp xử lý dứt điểm các chợ tạm, chợ cóc.

Hà Nội giao UBND các phường, xã rà soát, thống kê, lập kế hoạch và tổ chức giải tỏa theo thẩm quyền quy định. Kế hoạch cần có lộ trình, giải pháp cụ thể, hoàn thành trong năm nay.

Trần Hoàng
#Chợ cóc Hà Nội #Giải tỏa chợ tạm #Quản lý chợ tự phát #An toàn thực phẩm Hà Nội #Phê bình địa phương không thực hiện #Mạng lưới giết mổ tập trung #Chợ 0 đồng #Phân loại chợ tự phát #Xây dựng trung tâm thương mại #Chính sách xã hội hóa chợ

Xem thêm

Cùng chuyên mục