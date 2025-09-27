Xôn xao clip phó hiệu trưởng ngăn cản đưa học sinh đi cấp cứu trong vụ ngộ độc thực phẩm ở Quảng Trị

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Dư luận ở Quảng Trị đang xôn xao, khi xuất hiện một clip được cho là ghi lại giọng nói của phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ ( xã Kim Ngân), ngăn cản việc đưa học sinh đi cấp cứu sau khi bị ngộ độc vào sáng 26/9.

Clip được cho là phó hiệu trưởng ngăn cản đưa học sinh đi viện.

Theo đó, đoạn clip kèm âm thanh dài 42 giây được cho là ghi lại lời của bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ kiên quyết không cho đưa học sinh đi bệnh viện, khi xảy ra vụ 40 học sinh của trường này ngộ độc thực phẩm vào sáng 26/9.

Hình ảnh trong clip cho thấy bối cảnh tại phòng y tế nhà trường với sự có mặt của Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, nhân viên y tế, một giáo viên chủ nhiệm và nhiều học sinh có triệu chứng nôn ói, đau bụng.

“Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Không đưa đi viện. Để đó. Không có vấn đề chi hết” – giọng nói được cho là của bà Đỗ Thị Hồng Huế trong clip.

Theo nhân viên y tế học đường của nhà trường Trương Thị Q., sự việc như clip ghi lại. Lúc đó khoảng 7 giờ 15 phút ngày 26/9, nhiều học sinh bắt đầu có dấu hiệu ngộ độc.

Khi số lượng tăng lên hàng chục em, cô Q. đề nghị lãnh đạo nhà trường cho đưa đi bệnh viện nhưng bị phó hiệu trưởng ngăn lại. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, khi phụ huynh tập trung đông và yêu cầu, nhà trường mới cho chuyển học sinh đi cấp cứu.

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân cho biết, đã tiếp nhận đoạn clip và chuyển cho công an điều tra. Đồng thời khẳng định, ai sai phải chịu trách nhiệm, không có chuyện bao che.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, bà Đỗ Thị Hồng Huế phủ nhận việc ngăn cản và nói chính mình đã đề nghị đưa học sinh đi bệnh viện. Bà từ chối cung cấp thêm thông tin với lý do sức khỏe không ổn.

hoc-sinh-ngo-dochoan-nguyen-edit770.jpg
Các em học sinh bị ngộ độc nằm la liệt nhưng phó hiệu trưởng khẳng định không có vấn đề gì và ngăn cản không cho đưa đi cấp cứu.

Được biết, bà Huế cũng là người đưa ra thông tin gây tranh cãi tại cuộc họp với UBND xã Kim Ngân và ngành chức năng rằng, nghi ngờ nguồn gây ngộ độc là thức ăn và nước uống các em mua ở ngoài cổng trường.

Ông Ngô Đức Vận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy cho biết: Bệnh viện tiếp nhận 40 học sinh với triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, được chẩn đoán viêm dạ dày ruột nghi do ngộ độc thực phẩm. Các em đã được truyền dịch, dùng kháng sinh, sức khỏe hiện ổn định. Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng các em có thể trở nên nghiêm trọng.

Hoàng Nam
