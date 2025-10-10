Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bác sĩ Ấn Độ uống si-rô ho để chứng minh là an toàn, nhưng uống xong bất tỉnh

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau khi có 11 trẻ tử vong ở Ấn Độ, nghi do uống si-rô ho có nhiễm độc, một bác sĩ đã uống chính loại si-rô đó trước mặt các phụ huynh để trấn an rằng si-rô không có vấn đề gì. Nhưng chỉ vài giờ sau, người ta phát hiện bác sĩ bất tỉnh.

Ít nhất 11 trẻ ở 2 bang Rajasthan và Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã thiệt mạng sau khi uống si-rô ho.

Theo trang Hindustan Times, một nạn nhân tên là Nitish, 5 tuổi, bị cảm nhẹ nên được bố mẹ cho đến khám ở một trung tâm y tế cộng đồng. Nhân viên y tế đưa cho si-rô ho. Tối hôm đó, bé uống si-rô rồi đi ngủ, một lúc sau thì tỉnh dậy uống một ít nước, rồi đi ngủ lại, và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Ở một quận khác, bé Samrat 2 tuổi cũng thiệt mạng sau khi uống cùng một loại si-rô ho.

child.jpg
Có trẻ đã thiệt mạng chỉ vài tiếng sau khi uống si-rô ho. Ảnh: India Today.

Ngoài những bé thiệt mạng, có 2 bé khác đã uống cùng loại si-rô đó - tên là Coldrif Syrup, theo trang Indian Express - nhưng may mắn sống sót sau khi nôn ra.

Những tin tức này khiến nhiều phụ huynh lo ngại. Nhưng phải đến trường hợp của một vị bác sĩ thì sự việc mới được chú ý rộng rãi hơn.

syrup.jpg
Loại si-rô ho mà các trẻ không may đã uống. Ảnh: NDTV.

Khi một số phụ huynh đặt câu hỏi về chất lượng của loại si-rô ho, bác sĩ Tarachand Yogi, phụ trách Trung tâm Y tế Cộng đồng Bayana (bang Rajasthan), đã uống si-rô đó trước mặt các bậc phụ huynh kia để chứng minh là si-rô hoàn toàn không có vấn đề gì.

Để rồi vài tiếng sau, người ta tìm thấy bác sĩ Yogi bất tỉnh trong ô tô của ông. Ngoài ra còn có một tài xế xe cấp cứu cũng đang bị choáng sau khi uống loại si-rô đó. Cả hai người nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và đã bình phục, theo NDTV.

Trong số 11 trẻ thiệt mạng sau khi uống si-rô ho, nguyên nhân ở 9 trẻ được cho là biến chứng thận.

Hiện tại, các nhà chức trách ở Ấn Độ đã thu thập mẫu thuốc ho trên và tạm thời cấm bán tiếp trên thị trường, đồng thời thu hồi những chai si-rô còn lại ở các cơ sở y tế.

20251005208l.jpg
Loại si-rô ho bị nghi gây ngộ độc ở trẻ đã bị thu hồi. Ảnh: ANI.

Theo thông tin cập nhật sáng ngày 9/10 của trang NDTV, các mẫu si-rô Coldrif được kiểm nghiệm có chứa diethylene glycol - một hóa chất có độc tính cao - vượt mức cho phép và chủ công ty sản xuất si-rô này đã vừa bị bắt.

ft1466.jpg
Thục Hân
#si ro ho #siro ho cho trẻ #siro ho có chất cấm

