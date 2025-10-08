Ngày mai Hà Nội nắng rực rỡ trở lại, nhiệt độ dự báo tăng bao nhiêu độ?

HHTO - Qua những ngày mưa, Hà Nội sẽ đón nắng rực rỡ trở lại vào ngày mai. Dự báo nhiệt độ sẽ tăng đáng kể khi có nắng sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Sau những ngày nhiều mưa, Hà Nội sắp đón nắng, và như nhiều lần khác sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nắng trở lại sẽ rất rực rỡ.

Hôm nay, 8/10, phần lớn các khu vực ở Hà Nội đã tạnh mưa nhưng nếu nói là hoàn toàn hết mưa thì không hẳn. Từ sáng đến trưa nay, Hà Nội vẫn có thể có mưa rải rác, nhưng lượng mưa ít, phạm vi hẹp. Đến chiều nay, gần như toàn Hà Nội sẽ không mưa, thậm chí trời hửng nắng.

Mưa giảm thì nhiệt độ tăng. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội hôm nay vào buổi trưa và đầu giờ chiều sẽ là khoảng 32 - 34oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc trưa và chiều nay, 8/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo ngày mai, 9/10, toàn Hà Nội hết mưa, trời có nhiều nắng suốt buổi trưa và chiều. Nắng lên khiến nhiệt độ cảm nhận lập tức tăng khoảng 4 - 5oC, lên mức 36 - 37oC, thuận tiện để phơi những đồ bị ẩm, ướt trong những ngày mưa vừa rồi.

Sau ngày mai, trong những ngày còn lại của tuần này, dự báo Hà Nội vẫn có nắng. Mưa rải rác cũng vẫn có thể xảy ra nhưng nếu có thì lượng mưa ít, không đáng kể, thời gian mưa ngắn, tập trung vào đêm và rạng sáng, còn ban ngày nhìn chung vẫn có nắng. Nhiệt độ không thay đổi nhiều so với ngày 9/10, nói chung là ở thời điểm này dù trời nắng thì thường cũng không đến mức nắng nóng nữa.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc trưa và chiều 9/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Tóm lại, thời tiết Hà Nội trong những ngày tới dự báo là sẽ khá tốt, người dân đi lại nói chung là dễ dàng hơn nhiều, đỡ vất vả như những ngày mưa lớn vừa rồi.