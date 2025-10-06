Video xe tải lật, người đi xe máy không trụ vững giữa bão Matmo ở Trung Quốc

HHTO - Những video ghi lại cảnh bão Matmo quét qua Quảng Đông (Trung Quốc) cho thấy sức gió cực mạnh (gió cấp 14), khiến xe tải lật, người đi xe máy không thể đứng vững. Những hình ảnh này càng nhấn mạnh rằng không bao giờ có thể chủ quan trước một cơn bão.

Bão Matmo (nước ta gọi là bão số 11), đã đổ bộ thành phố Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) lúc 2h50’ chiều 5/10 giờ địa phương, với sức gió gần tâm bão khoảng 152 km/h (cấp 14), theo cơ quan khí tượng tỉnh Quảng Đông.

Gió cấp 14 là rất mạnh, có thể đẩy lùi hoặc làm lật cả xe ô tô. Một số người đã ghi lại được hình ảnh gió mạnh cuồn cuộn khi bão đổ bộ Trạm Giang, khiến người đi xe máy không thể tiến chẳng thể lùi, chỉ gắng hết sức để không bị gió thổi ngã.

Một video khác cũng ghi lại hình ảnh gió rất mạnh, đến mức một chiếc xe 3 bánh không thể tiến lên, rồi bị gió hất đổ nghiêng.

Cũng tại Trạm Giang, gió mạnh trong bão Matmo đã khiến một chiếc xe tải bị lật - có thể thấy là gió lật xe một cách rất dễ dàng, cho thấy sức gió đáng sợ đến thế nào, theo CCTV News. Cũng may là người dân địa phương đã bất chấp gió mạnh, chạy tới giúp tài xế xe tải bị thương.

Cũng theo CCTV News, tổng cộng hơn 150.000 người ở tỉnh Quảng Đông đã được sơ tán trước khi bão đổ bộ.

Hiện tại, bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và đang gây mưa ở nhiều nơi tại miền Bắc nước ta. Mưa do ảnh hưởng của bão cũng rất nguy hiểm, mong bà con lưu ý thực hiện đúng khuyến cáo của chính quyền địa phương để giữ an toàn, giảm nguy cơ bị thiệt hại.