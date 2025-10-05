Thực hư tin bão số 12 Hạ Long xuất hiện khi bão số 11 sắp ảnh hưởng miền Bắc

HHTO - Trên mạng xã hội đang nhiễu loạn thông tin về cơn bão số 12 (tên quốc tế là bão Hạ Long), được cho là sẽ xuất hiện ngay sau cơn bão số 11 Matmo, khiến nhiều người lo lắng. Sự thật là thế nào, có phải sắp có bão Hạ Long không?

Các tỉnh thành miền Bắc đang tích cực chuẩn bị, phòng chống cơn bão số 11 Matmo. Trong khi đó, trên nhiều trang mạng xã hội đã có thông tin rằng ngay sau bão số 11 sẽ là bão số 12, tên quốc tế là bão Halong (Hạ Long, tên do Việt Nam đề xuất).

Thông tin này rõ ràng khiến nhiều người lo lắng. Vậy có thật là sắp có bão Halong không?

Câu trả lời là bão Halong đã vừa hình thành rồi. Chiều nay, 5/10, bão Halong có sức gió 65 km/h (cấp 8). Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) nhận định, bão Halong sẽ đạt cường độ cực đại trong 4 ngày tới, với sức gió lên đến 215 km/h (cấp 17, tức là có thể trở thành siêu bão).

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Hạ Long (Halong), theo JTWC chiều ngày 5/10. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Nhưng bão Halong đang ở đâu? Chiều nay, bão đang ở phía Nam - Đông Nam Nhật Bản, dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây và không hề vào Biển Đông. Mà một cơn bão không vào Biển Đông thì nước ta sẽ không đánh số, nên không có chuyện bão Halong trở thành cơn bão số 12.

Như vậy, thông tin sắp có bão số 12 Hạ Long là không đúng. Hiện tại, cơn bão số 11 Matmo mới là điều đáng lưu ý khi nó được dự báo sẽ đến rất gần khu vực tỉnh Quảng Ninh nước ta trong tối nay và sẽ gây mưa diện rộng ở miền Bắc từ đêm nay, có thể kéo dài đến khoảng 7/10. Hà Nội dự báo cũng có mưa to do ảnh hưởng của bão trong khoảng 6 - 7/10.

Dự báo bão số 11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Với những thông tin thiên tai, bão lũ, người dân nên theo dõi những nguồn tin chính thống và thông báo của các cơ quan chức năng địa phương, không vội tin những tin đồn trên mạng xã hội, dẫn đến hoang mang không đáng.