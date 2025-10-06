Bầu trời đỏ cam ở Hải Phòng là gì, có phải “ráng mỡ gà” trước bão số 11 Matmo?

HHTO - Hình ảnh bầu trời đỏ cam ở Hải Phòng lúc hoàng hôn, khi bão số 11 Matmo tới gần, được một số bạn đọc ghi lại và nhiều người gọi là "ráng mỡ gà". Đây là hiện tượng gì và có báo hiệu mưa bão, dông gió không?

Bão số 11 Matmo đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đúng theo dự báo, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Lúc 7h sáng nay, 6/10, tâm ATNĐ phía Nam tỉnh Quảng Tây, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 - 61 km/h), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Vào chiều muộn ngày 5/10, một số độc giả ở Hải Phòng đã ghi được hình ảnh bầu trời màu đỏ cam rực rỡ, mà có người thấy như một bức tranh đẹp mắt, có người thấy hơi choáng ngợp, sợ rằng đây là dấu hiệu thời tiết cực đoan.

Đây là video:

Thực tế, bầu trời ở Hải Phòng có màu đỏ cam là do tán xạ ánh sáng - đây cũng là hiện tượng khiến một số nơi có bầu trời đỏ lúc bình minh. Vào lúc hoàng hôn, Mặt Trời ở gần đường chân trời, ánh sáng phải đi qua lớp không khí dày hơn.

Ánh sáng xanh có bước sóng ngắn hơn nên bị tán xạ nhiều, còn ánh sáng đỏ và cam có bước sóng dài hơn nên ít bị tán xạ, vì vậy bầu trời lúc này thường có sắc đỏ, cam. Đôi khi, những đám mây còn phản chiếu ánh sáng này, tạo ra khoảng màu rực rỡ, khiến nhiều người thấy như có lửa trên bầu trời.

Tác giả ảnh cho biết đã chụp ở khu vực Đồ Sơn, Hải Phòng.

Nhưng tại sao bầu trời Hải Phòng chiều 5/10 lại có màu rực rỡ hơn hẳn ngày thường? Đó là do không khí trên cao có thể nhiều hơi ẩm và các hạt li ti (trong nhiều trường hợp là khi bão đến gần), làm cho màu sắc được tăng cường, khiến màu đỏ và cam trên bầu trời càng rực rỡ, ấn tượng hơn.

Khi một cơn bão sắp hoặc bắt đầu gây ảnh hưởng, bầu không khí trên cao có thể có nhiễu loạn. Và việc bão số 11 Matmo đang đến gần miền Bắc (ở thời điểm chiều 5/10) là điều khiến bầu trời ở Hải Phòng và một số địa điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh có màu đỏ, cam đậm hơn ngày thường.

Đây là ảnh chụp ở thời điểm muộn hơn một chút: Vùng trời phía đằng xa có màu vàng.

Hiện tượng bầu trời như trên cũng có thể được xem là một kiểu của “ráng mỡ gà” trong câu tục ngữ “Ráng mỡ gà có nhà thì giữ/ có nhà phải chống”. Câu này dựa trên kinh nghiệm dân gian, rằng khi ở phía chân trời có màu vàng óng như mỡ gà (thực ra cũng có thể có màu cam, đỏ) thì đó là dấu hiệu sắp có bão, mưa gió, nên cần gia cố nhà cửa.

Như vậy, bầu trời có màu đỏ, cam rực hơn thường lệ thường là dấu hiệu bầu khí quyển đang có nhiễu động, trong vòng 1 - 2 ngày có thể có mưa dông, gió bão. Hiện tượng này cũng có thể xảy sau sau bão.

Bầu trời đỏ cam cũng có thể xuất hiện vào lúc bình minh. Ảnh minh họa: Allison McGinley.

Do ảnh hưởng của ATNĐ suy yếu từ bão số 11 Matmo, miền Bắc dự báo có mưa diện rộng trong ngày 6 - 7/10. Mưa ở Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận sẽ tăng dần trong hôm nay, có khả năng mưa nhiều nhất vào chiều tối và tối 6/10 đến sáng 7/10, bà con lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương để sắp xếp các kế hoạch, giữ an toàn cho bản thân và gia đình.

*Các hình ảnh ở Hải Phòng: Vũ Thị Thanh Xuân. (Hình ảnh được sử dụng với sự cho phép của tác giả).