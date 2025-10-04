Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cập nhật đường đi của bão số 11 Matmo: Hà Nội có mưa lớn như đợt bão Bualoi?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đường đi dự báo của bão số 11 Matmo đã có chút thay đổi, theo cập nhật của các cơ quan khí tượng lớn. Bão Matmo có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh nào nhiều nhất? Với dự báo mưa to, ở Hà Nội liệu có mưa nhiều như đợt ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi không?

Sau khi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11, đúng theo các dự báo ban đầu, bão Matmo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc.

Lúc 8h sáng nay, 4/10, tâm bão ở cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 470 km về phía Đông - Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 11 (103 - 117 km/h), giật cấp 14 (150 - 166 km/h), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

dbqg-xtnd-20251004-0800.jpg
Dự báo bão Matmo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Sáng nay, một số mô hình lớn như của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), châu Âu (ECMWF) và Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc đều dự báo bão sẽ đi hơi ngả lên phía Bắc nhiều hơn so với những nhận định ban đầu.

Trong trường hợp như vậy, có thể bão số 11 sẽ không đổ bộ Quảng Ninh mà vẫn ở phía Nam Trung Quốc rồi có thể vòng vào phía Đông Bắc khu vực Bắc Bộ trong ngày 6/10.

Điều này cũng không làm thay đổi nhiều về dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc do ảnh hưởng của bão số 11. Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng… dự báo vẫn có mưa to, có thể có gió mạnh từ tối hoặc đêm 5/10 (Chủ Nhật).

track-jtwc-oct4.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão số 11 Matmo, theo JTWC lúc sáng 4/10. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Hà Nội, dự báo mưa vừa đến mưa to sẽ xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa tập trung trong ngày 6 - 7/10 (thứ Hai, thứ Ba). Nếu bão đi như trên thì mưa ở Hà Nội có thể sẽ ít hơn dự báo ban đầu, và tất nhiên cũng ít hơn so với đợt mưa do ảnh hưởng của bão Bualoi.

rain-oct6-pm.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào chiều đến tối 6/10 (những con số trong hình là lượng mưa trong khoảng 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, GFS.

Dù sao, trước thiên tai thì không ai có thể chủ quan. Vì vậy, người dân ở các tỉnh thành dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 11 nên lưu ý theo dõi hướng dẫn của chính quyền địa phương để chủ động phòng chống, giữ an toàn cho bản thân và gia đình.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thông báo số tài khoản và các đầu mối tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (bão Bualoi):

Đối với những trường hợp ủng hộ trực tiếp, các cá nhân, tổ chức, đơn vị có thể đến địa chỉ: Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46, phố Tràng Thi (phường Cửa Nam, Hà Nội); đường dây nóng: 0984242025; 0933026868; 0786675133; 0983218721; 0819889888.

Còn dưới đây là thông tin để bạn đọc ủng hộ qua tài khoản ngân hàng, với đơn vị tiền Việt Nam đồng:

1. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank): Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 55102025, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đông Hà Nội.

2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 8639699999, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thăng Long.

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank): Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 1400666102025, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Láng Hạ.

4. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 8888881010, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch.

ft1466.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #bão số 11 matmo #bão số 11 2025 #bão số 11 hà nội #bão matmo hà nội #bão matmo vào tỉnh nào #ảnh hưởng của bão #ảnh hưởng của bão đến hà nội #hà nội có mưa bão không #đường đi của bão số 11 #đường đi bão matmo

