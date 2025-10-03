Đám mây lạ phát sáng màu xanh và có hình mặt người ở Cà Mau là hiện tượng gì?

HHTO - Hình ảnh những đám mây “phát ánh sáng xanh” được một bạn đọc ở Cà Mau chụp lại đang khiến rất nhiều người tò mò và bàn luận, có người thấy đẹp, có người thấy hơi sợ. Một số cư dân mạng còn chỉ ra rằng giữa mây có hình mặt người rất rõ ràng. Vậy đây là hiện tượng gì, có thể được giải thích ra sao?

Trên bầu trời quả thật có rất nhiều điều thú vị và kỳ lạ.

Một độc giả ở Cà Mau (khu vực Bạc Liêu cũ) mới chụp được những hình ảnh bầu trời trông rất lạ, với đám mây dường như phát ánh sáng kỳ bí.

Ảnh được chụp vào khoảng 10h đêm 2/10.

Tác giả ảnh cho biết, nhìn bằng mắt thường thì thấy mây phát sáng màu xanh lam và xanh lục, nhưng khi dùng iPhone để chụp lại ảnh thì thấy có ánh sáng chủ yếu màu xanh lam. Sau 15 phút thì ánh sáng nhạt dần và sau khoảng 30 phút mới hết hẳn.

Nhiều cư dân mạng đang bàn luận về hiện tượng này, một số người cho là cực quang hoặc chớp, một số lại đưa ra những ý kiến mang tính tâm linh hoặc cảm thấy lo ngại.

Tác giả ảnh miêu tả dường như “mây phát sáng” di chuyển ra xa.

Vậy đây có thể là chớp không? Thực tế, chớp có thể tạo ra ánh sáng rực màu xanh như trong ảnh, nhưng thường chỉ lóe lên chứ không sáng ổn định suốt hàng chục phút. Đây cũng gần như không thể là cực quang vì ở nước ta về căn bản là không quan sát được cực quang.

Do đó, khả năng lớn hiện tượng trên là do ánh sáng nhân tạo, từ các loại đèn LED. Theo tác giả thì nơi tác giả sống là ở vùng nông thôn, không có hội chợ hay lễ hội gì vào thời điểm đó để có đèn LED lớn. Nhưng thực tế là có những loại đèn ở các công trường xây dựng, hoặc ở cảng, hoặc trên một nhóm tàu đánh cá… dù ở cách xa nhiều km cũng có thể tạo ra ánh sáng màu xanh rực trên những đám mây thấp, dễ nhầm với cực quang, theo trang Ask a Meteorologist (Hãy hỏi một nhà khí tượng học). Việc ánh sáng dường như dịch chuyển ra xa có khả năng là do nguồn sáng chuyển hướng hoặc mây bay đi.

Xanh ngắt cả bầu trời đêm.



Theo Thư viện Y khoa Mỹ (NLM), mây có thể “khuếch đại” ánh sáng trên bầu trời, mở rộng phạm vi ánh sáng đến cả các khu vực xa xôi không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm ánh sáng.

Khi chụp ảnh lúc trời tối, máy iPhone còn có thể tăng ánh sáng xanh, cũng khiến ảnh trông càng ấn tượng.

Như vậy, hiện tượng “mây phát sáng xanh” có thể được giải thích là do nguồn sáng nhân tạo từ mặt đất.

Nhiều người nhìn ra hình khuôn mặt người giữa mây.

Nhưng còn hình ảnh khuôn mặt người trên mây?

Có thể nói đây là một trường hợp điển hình của hiện tượng “ảo giác khuôn mặt” (pareidolia), theo đó não bộ có xu hướng nhận ra những hình ảnh quen thuộc, phổ biến là hình mặt người, trong những mẫu hình ngẫu nhiên. Ở đây, ánh sáng và mây tạo ra mẫu hình ngẫu nhiên, khiến não con người nhanh chóng cho là hình mặt người mà thôi, chứ không phải hiện tượng siêu nhiên như một số người đồn đoán.

*Ảnh trong bài: Ngô Quang Hò. (Ảnh được sử dụng với sự cho phép của tác giả).