Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Bão số 11 có thể quét qua những tỉnh nào ở miền Bắc, Hà Nội mưa lớn nhất khi nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dự báo bão số 11 (bão Matmo) có thể đi qua những tỉnh nào ở miền Bắc, theo cập nhật mới nhất? Thời điểm nào Hà Nội mưa nhiều nhất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão?

Trong những dự báo mới nhất của các mô hình lớn, đường đi của cơn bão số 11 Matmo không có nhiều thay đổi.

Lúc 10h sáng nay, 5/10, tâm bão số 11 ở cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350 km về phía Đông - Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13 (118 - 149 km/h), giật cấp 15 (167 - 183 km/h), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

dbqg-xtnd-20251005-0800.gif
Dự báo bão số 11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ nhận định, bão Matmo tiếp tục đi theo hướng Tây - Tây Bắc và sẽ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) trong hôm nay.

Các mô hình hiện tại, bao gồm của JTWC, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), châu Âu (ECMWF) và Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc đều dự báo sau khi vào Vịnh Bắc Bộ, bão Matmo sẽ đổ bộ khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), gần sát với tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam). Tất nhiên bão có thể đi lệch lên hoặc xuống một chút.

Sau đó, dự báo bão số 11 sẽ đi qua khu vực Đông Bắc Bộ của nước ta - khả năng cao nhất là qua Lạng Sơn, Cao Bằng.

track-jtwc-oct5.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Matmo, theo JTWC sáng 5/10. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Với dự báo đường đi của bão như trên, Hà Nội cũng có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, có thể bắt đầu từ sáng 6/10, tăng dần về chiều tối và tối.

Các mô hình lớn nhận định, thời điểm Hà Nội mưa lớn nhất, nhiều nhất là từ khoảng chiều tối hoặc tối 6/10 đến sáng 7/10. Vì vậy, người dân lưu ý sắp xếp các kế hoạch phù hợp để giảm nguy cơ bị ảnh hưởng.

rain-oct6-night.jpg
Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc vào tối 6/10 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Ngoài ra, khi bão đến gần thì có thể có mưa dông bất chợt, người dân nếu đang ở ngoài mà thấy có mưa dông, gió mạnh nên tìm chỗ trú luôn.

Dự báo bão có thể còn thay đổi và trước một cơn bão thì không ai có thể chủ quan, lơ là. Mong bà con ở các tỉnh thành dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 11 thực hiện đúng các khuyến cáo của chính quyền địa phương, vượt thiên tai an toàn.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thông báo số tài khoản và các đầu mối tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (bão Bualoi):

Đối với những trường hợp ủng hộ trực tiếp, các cá nhân, tổ chức, đơn vị có thể đến địa chỉ: Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46, phố Tràng Thi (phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội); đường dây nóng: 0984242025; 0933026868; 0786675133; 0983218721; 0819889888.

Với đơn vị tiền Việt Nam đồng, ủng hộ qua tài khoản ngân hàng:

1. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank): Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 55102025, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đông Hà Nội.

2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 8639699999, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thăng Long.

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank): Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 1400666102025, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Láng Hạ.

4. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 8888881010, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch.

ft1466.jpg
Thục Hân
#bão số 11 2025 #bão số 11 matmo #bão số 11 hà nội #bão số 11 đang ở đâu #bão số 11 vào tỉnh nào #bão matmo hà nội #bão matmo khi nào vào #hà nội mưa to #hà nội có mưa bão không #ảnh hưởng của bão đến hà nội #thời tiết hà nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục