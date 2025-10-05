Bão số 11 có thể quét qua những tỉnh nào ở miền Bắc, Hà Nội mưa lớn nhất khi nào?

HHTO - Dự báo bão số 11 (bão Matmo) có thể đi qua những tỉnh nào ở miền Bắc, theo cập nhật mới nhất? Thời điểm nào Hà Nội mưa nhiều nhất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão?

Trong những dự báo mới nhất của các mô hình lớn, đường đi của cơn bão số 11 Matmo không có nhiều thay đổi.

Lúc 10h sáng nay, 5/10, tâm bão số 11 ở cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350 km về phía Đông - Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13 (118 - 149 km/h), giật cấp 15 (167 - 183 km/h), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo bão số 11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ nhận định, bão Matmo tiếp tục đi theo hướng Tây - Tây Bắc và sẽ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) trong hôm nay.

Các mô hình hiện tại, bao gồm của JTWC, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), châu Âu (ECMWF) và Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc đều dự báo sau khi vào Vịnh Bắc Bộ, bão Matmo sẽ đổ bộ khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), gần sát với tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam). Tất nhiên bão có thể đi lệch lên hoặc xuống một chút.

Sau đó, dự báo bão số 11 sẽ đi qua khu vực Đông Bắc Bộ của nước ta - khả năng cao nhất là qua Lạng Sơn, Cao Bằng.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Matmo, theo JTWC sáng 5/10. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Với dự báo đường đi của bão như trên, Hà Nội cũng có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, có thể bắt đầu từ sáng 6/10, tăng dần về chiều tối và tối.

Các mô hình lớn nhận định, thời điểm Hà Nội mưa lớn nhất, nhiều nhất là từ khoảng chiều tối hoặc tối 6/10 đến sáng 7/10. Vì vậy, người dân lưu ý sắp xếp các kế hoạch phù hợp để giảm nguy cơ bị ảnh hưởng.

Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc vào tối 6/10 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Ngoài ra, khi bão đến gần thì có thể có mưa dông bất chợt, người dân nếu đang ở ngoài mà thấy có mưa dông, gió mạnh nên tìm chỗ trú luôn.

Dự báo bão có thể còn thay đổi và trước một cơn bão thì không ai có thể chủ quan, lơ là. Mong bà con ở các tỉnh thành dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 11 thực hiện đúng các khuyến cáo của chính quyền địa phương, vượt thiên tai an toàn.