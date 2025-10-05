Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hành khách ăn hộ chiếu giữa chuyến bay, phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp

Thục Hân

HHTO - Phi công của một chuyến bay đã phải cho máy bay hạ cánh khẩn cấp vì sự cố không tưởng: Một hành khách ăn cuốn hộ chiếu của mình. Những hành khách khác trên máy bay thì cực kỳ sợ hãi, hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hành khách có thể thích hoặc không thích bữa ăn trên máy bay, nhưng xưa nay có lẽ chưa ai lo bữa ăn không đủ chất đến mức lại quay ra... ăn hộ chiếu!

Nhưng đây là sự việc có thật, xảy ra trên một chuyến bay của hãng Ryanair, bay từ Milan (Ý) đến Sân bay London Stansted (Anh), theo trang New York Post.

Một hành khách giấu tên kể lại với trang Daily Star rằng sau khi máy bay cất cánh khoảng 15 - 20 phút, một người trên máy bay bắt đầu xé các trang hộ chiếu của anh ta và… ăn chúng. Trong khi đó, một người - được cho là đi cùng "anh ăn giấy" - lại chạy vào nhà vệ sinh, cố thả cuốn hộ chiếu của anh ta xuống bồn toilet và xả nước.

Vài hành khách khác lập tức báo cho thành viên phi hành đoàn. Không khí trên máy bay căng thẳng tột độ.

ryan.jpg
Một máy bay của Ryanair ở sân bay. Ảnh minh họa: Irish Examiner.

Một thành viên phi hành đoàn liên tục đập cửa nhà vệ sinh - mà hành khách "xả hộ chiếu" đang ở trong - để yêu cầu mở cửa, nhưng người ở trong không chịu mở.

Sau đó, phi hành đoàn thông báo rõ ràng về sự cố qua hệ thống loa của máy bay, khiến những hành khách chân chính càng sợ toát mồ hôi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra và đi đến đâu.

Thấy tình thế khó kiểm soát, phi công quyết định cho chuyến bay hạ cánh khẩn cấp ở Paris (Pháp). Một hành khách miêu tả khoảng thời gian đó là “15 phút kinh hãi nhất đời tôi”.

Khi máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng Pháp đã bắt giữ 2 hành khách gây rối trên máy bay. Tổng cộng sau khoảng 2 tiếng, chuyến bay tiếp tục bay đến Anh, theo NDTV.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về 2 hành khách rắc rối trên, còn những hành khách khác sau khi hạ cánh an toàn ở Anh thì có lẽ thế nào cũng đi hỏi Google xem ăn hộ chiếu có độc không.

Thục Hân
