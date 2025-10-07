Nhiều người bị tê tay khi đi qua điểm ngập nước Hà Nội: Cách nhận biết rò rỉ điện

HHTO - Tại Hà Nội, một số người dân khi đi qua điểm ngập ở Tú Mỡ - Phạm Hùng đã thấy bị tê tay, có người bị ngã, nghi do rò rỉ điện trong nước. Vậy cách nhận biết rò rỉ điện là thế nào, và nên làm gì trong trường hợp nghi có rò điện?

Hà Nội đã có mưa lớn từ đêm đến sáng 7/10, nên ngập úng ở nhiều địa điểm. Trong buổi sáng, một số người dân đi qua nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (phường Yên Hòa), nơi bị ngập khoảng 30 cm, đã thấy bị tê tay, có người ngã, nghi do bị ảnh hưởng bởi điện rò rỉ trong nước ngập, theo TPO.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên hệ với đơn vị điện lực để giải quyết nhanh chóng, đảm bảo cho người dân qua lại an toàn. Đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, có hiện tượng rò điện là do hở điện từ cột chiếu sáng đô thị, sự cố đã được khắc phục.

Người dân bị ngã, nghi do bị ảnh hưởng bởi điện rò rỉ trong nước ngập. Ảnh: CTV TPO.

Điện và nước kết hợp là “cặp đôi” rất nguy hiểm. Khi trời mưa, đường ngập hoặc có nhiều vũng nước trên mặt đất, nếu có điện rò rỉ thì người qua lại đều có thể bị điện giật.

Vì vậy, trước hết, người dân cần lưu ý là không nên đi vào vùng nước ngập, vì ngoài nguy cơ rò rỉ điện còn có nhiều nguy cơ khác. Nhưng nếu buộc phải đi qua vùng nước ngập hoặc đã lỡ đi vào rồi mà thấy bị tê nhẹ hoặc ngã khuỵu thì rất có khả năng là có điện rò trong nước.

Khi đi gần vùng nước ngập, nếu thấy nước xung quanh nổi bọt lăn tăn dù không có gió thì đó có thể là do có điện rò rỉ. Trong nước có điện rò rỉ cũng có thể có vệt sáng nhẹ, nhưng khá mờ, nên vào ban ngày khó nhận ra.

Ngoài ra, nếu gần đó có dây điện đứt, hộp điện…, thì nên mặc định là có rò rỉ điện để không lại gần, vì cẩn thận vẫn hơn.

Người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình (Hà Nội) sáng 7/10. Ảnh: Thanh Hiếu - Dương Triều/ TPO.

Nếu nghi ngờ có điện rò rỉ trong vùng nước ngập, người dân nên lưu ý:

- Không lại gần, không lội vào vùng nước đó.

- Nếu đang ở trong vùng nước ngập mà nghi ngờ có rò điện hoặc đã thấy chân tay bị tê thì: Không chạy, không nhấc chân cao, mà bước chậm về phía chỗ khô (chụm 2 chân, đi theo kiểu lê chân lùi chậm ra xa, hoặc nhảy bằng 2 chân đồng thời, tóm lại là 2 bàn chân luôn chạm nhau/ rất sát nhau - việc này nếu giải thích thì hơi dài nhưng đây là nguyên tắc mà nhân viên điện lực và cứu hộ đều biết).

- Thông báo lớn tiếng cho người xung quanh biết để đừng lại gần.

- Ra được chỗ khô ráo, an toàn rồi thì gọi điện báo cho cơ quan chức năng địa phương.

- Tuyệt đối không dùng que kim loại để thử nước xem có điện không, cũng không tự ý di chuyển dây điện/ thiết bị điện, hay tự tìm cách ngắt điện ở khu vực ngập.