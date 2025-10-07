Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội mưa đến bao giờ? Dự báo khi nào trời nắng trở lại và nhiệt độ tăng?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dự báo mưa ở Hà Nội kéo dài đến bao giờ? Khi nào hết hẳn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo và trời nắng trở lại, nhiệt độ bắt đầu tăng?

Mưa rất to đã diễn ra ở Hà Nội từ đêm qua đến sáng nay, 7/10 - như đã đề cập trong một bản tin dự báo trước về thời điểm Hà Nội mưa nhiều nhất.

Có thể thấy rằng khi có ảnh hưởng của bão là không thể chủ quan, vì dù bão số 11 Matmo suy yếu khi đi vào nước ta nhưng hoàn lưu của nó cùng các yếu tố khí tượng khác vẫn có thể gây mưa lớn dữ dội ở nhiều khu vực.

Theo các mô hình hiện tại thì dự báo Hà Nội sẽ còn mưa to trong buổi sáng nay, đến khoảng buổi trưa có thể giảm dần. Đến chiều và tối sẽ có nhiều quãng thời gian tạnh, nếu còn mưa rải rác thì khả năng là sẽ không mưa lớn như đêm qua và sáng nay.

rain-oct8-0600.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào sáng sớm mai: Có thể thấy phạm vi mưa hẹp hơn, chủ yếu là mưa nhỏ (màu xanh da trời). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo sáng mai, 8/10, Hà Nội vẫn còn mưa nhưng cũng là mưa ít, rải rác, thu hẹp về phạm vi. Từ chiều đến chiều tối mai, Hà Nội gần như tạnh hẳn. Sang ngày 9/10, dự báo Hà Nội hết mưa, trời lại nắng lên.

Khi có mưa thì nhiệt độ Hà Nội khá thấp, cao nhất vào trưa nay cũng chỉ xấp xỉ 30oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), ngày 8/10 sẽ tăng nhiệt một chút vì bớt mưa.

Đến 9/10, khi có nắng, nhiệt độ cảm nhận vào buổi trưa và chiều ở Hà Nội dự báo vượt 35oC. Hôm ấy, người dân ra ngoài lại nên mang đồ che nắng rồi.

temp-oct8-1200.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa 8/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Những ngày sau đó, ở Hà Nội nếu có mưa thì có thể cũng là mưa nhỏ rải rác, lượng mưa khá ít, tập trung vào buổi đêm hoặc rạng sáng.

ft1466.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #ảnh hưởng bão #bao giờ hà nội hết mưa #hà nội mưa đến bao giờ #khi nào hà nội nắng trở lại

