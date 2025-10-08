Những tin nhắn của cán bộ thủy văn ở vùng lũ Lạng Sơn khiến ai cũng xúc động

HHTO - Giữa tình hình ngập lụt ở Lạng Sơn, những tin nhắn ít ỏi của một cán bộ ở trạm thủy văn trước khi điện thoại hết pin khiến ai đọc cũng xúc động và càng cảm phục, biết ơn những con người can đảm ấy.

Sự cố vỡ một phần thân đập ở nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) vào trưa 7/10 cùng việc nước dâng cao từ hệ thống sông suối khiến nhiều nơi ở tỉnh Lạng Sơn bị ngập lụt. Lũ về bất ngờ gây rất nhiều khó khăn cho người dân. Trong tình huống khẩn cấp này, nhiều đoàn công tác của quân đội, công an địa phương đã thức trắng đêm để tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ bà con, theo TPO.

Lực lượng công an, quân đội nỗ lực đưa người già yếu ở Lạng Sơn đến nơi an toàn. Ảnh: TPO.

Giữa vùng lũ, nơi người dân phải sơ tán, thì có một số người vẫn ở lại, đó là các quan trắc viên ở các trạm thủy văn. Họ bám vị trí, đo đạc 30 phút một lần, liên tục truyền số liệu cho cơ quan khí tượng để thông báo tới người dân và các cơ quan chức năng khác.

Và nơi họ làm việc không phải là trong các trạm, mà là trên các nóc nhà tại các điểm tạm vì các nhà trạm đều đã bị ngập lụt rồi.

Sáng nay, những dòng tin nhắn của một quan trắc viên ở trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn) tuy rất ngắn nhưng có thể khiến người đọc hẫng một nhịp tim. Quan trắc viên này đang “làm trên mái” và “có mưa cháu cũng không biết chạy đi đâu”.

Tin nhắn từ một quan trắc viên Trạm Thủy văn Hữu Lũng (Lạng Sơn) vào sáng sớm nay, 8/10. Ảnh: Trạm Thủy văn Hữu Lũng.

Sau đó, khi phóng viên cố gắng tìm thông tin bổ sung về các quan trắc viên ở vùng lũ, thì một cán bộ ở Cục Khí tượng Thủy văn (tại Hà Nội) đã trả lời: “Bây giờ chị không liên lạc được nữa, mọi người hết pin điện thoại rồi em”. Tin nhắn ấy có thể khiến bất kỳ ai nghẹn ngào khi nghĩ đến việc những người “hết pin điện thoại” đó đang ở giữa nước lụt mênh mông.

Trong thiên tai, con người luôn vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên. Và thật dễ hiểu khi chúng ta thường nghĩ đến bà con đang gặp khó, đến những lực lượng cứu hộ - bởi điều đó là hoàn toàn đúng đắn.

Nhưng trong thiên tai, còn có những “điểm sáng thầm lặng” nữa, chính là những người “canh” dòng nước - những quan trắc viên, cán bộ thủy văn. Đó là những người không rời vị trí ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt - trong lũ, trong bão, giúp tạo ra bản tin thời tiết mà người dân vẫn chờ theo dõi mỗi ngày.

Trạm Thuỷ văn Vân Mịch (Lạng Sơn) lúc 13h30 ngày 7/10. Ảnh: Trạm Thuỷ văn Vân Mịch.

Các quan trắc viên, các cán bộ khí tượng thủy văn gần như không bao giờ có tên trong các bản tin lớn. Nhưng với sự tận tụy thầm lặng của mình, họ đã và đang góp phần giúp đỡ hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người.

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới “những người hùng không áo choàng” - những cán bộ thủy văn ở vùng lũ và cả ở mọi miền đất nước.