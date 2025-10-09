Cổng trường ĐHSP Thái Nguyên trước và trong ngập lụt cho thấy nước sâu đến đâu

HHTO - Hình ảnh ngập lụt ở cổng trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên cho thấy nước dâng cao đến thế nào. Sự so sánh cùng địa điểm này trước và trong khi ngập khiến ai cũng thấy lo lắng, xót xa.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo khiến một số tỉnh thành miền Bắc nước ta đã phải chịu lượng mưa rất lớn. Theo thống kê ban đầu thì Thái Nguyên chịu lượng mưa lớn nhất trong đợt này, với lượng mưa trong 36 giờ (từ 7h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10) tại Thái Nguyên phổ biến là 200 - 400 mm, một số nơi lớn hơn như tại Đồng Hỷ 596 mm, Nam Hòa 554 mm, P. Phan Đình Phùng 514 mm…, theo ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngập lụt ở khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TPO.

Những hình ảnh ngập lụt mênh mông ở Thái Nguyên khiến bất kỳ ai nhìn cũng lo lắng. Và mặc dù người dân đều biết ở Thái Nguyên đang ngập rộng, ngập sâu, nhưng có một hình ảnh vẫn khiến người xem xót xa, đó là cổng trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Hình ảnh cổng trường ĐHSP Thái Nguyên trước và trong ngập lụt là sự so sánh rất rõ ràng để thấy nước dâng cao đến đâu, ngập lụt đang sâu đến đâu.

Cổng trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Ảnh: Vietjack.



Cổng trường bị ngập. Ảnh: Thái Nguyên News.



Theo ông Quyền, với tình hình lũ hiện tại và thời tiết nắng ráo trong những ngày tới, tình trạng ngập lụt ở Thái Nguyên có thể kéo dài khoảng 3 - 4 ngày nữa, một số khu vực có thể lâu hơn.

Trong thiên tai, con người luôn trở nên rất nhỏ bé, mong manh. Dự báo là trong những ngày tới, thời tiết ở miền Bắc khô ráo, nên hy vọng nước cũng sẽ rút nhanh để người dân ở những vùng ngập có thể nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định lại cuộc sống.

Dưới đây là thông tin để người dân có thể ủng hộ đồng bào ở Thái Nguyên bị thiệt hại do bão lũ, theo trang Thông tin Chính phủ:

