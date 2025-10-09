Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Cổng trường ĐHSP Thái Nguyên trước và trong ngập lụt cho thấy nước sâu đến đâu

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hình ảnh ngập lụt ở cổng trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên cho thấy nước dâng cao đến thế nào. Sự so sánh cùng địa điểm này trước và trong khi ngập khiến ai cũng thấy lo lắng, xót xa.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo khiến một số tỉnh thành miền Bắc nước ta đã phải chịu lượng mưa rất lớn. Theo thống kê ban đầu thì Thái Nguyên chịu lượng mưa lớn nhất trong đợt này, với lượng mưa trong 36 giờ (từ 7h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10) tại Thái Nguyên phổ biến là 200 - 400 mm, một số nơi lớn hơn như tại Đồng Hỷ 596 mm, Nam Hòa 554 mm, P. Phan Đình Phùng 514 mm…, theo ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

thainguyen-tpo.jpg
Ngập lụt ở khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TPO.

Những hình ảnh ngập lụt mênh mông ở Thái Nguyên khiến bất kỳ ai nhìn cũng lo lắng. Và mặc dù người dân đều biết ở Thái Nguyên đang ngập rộng, ngập sâu, nhưng có một hình ảnh vẫn khiến người xem xót xa, đó là cổng trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Hình ảnh cổng trường ĐHSP Thái Nguyên trước và trong ngập lụt là sự so sánh rất rõ ràng để thấy nước dâng cao đến đâu, ngập lụt đang sâu đến đâu.

vietjack.jpg
Cổng trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Ảnh: Vietjack.
thainguyennews.jpg
Cổng trường bị ngập. Ảnh: Thái Nguyên News.

Theo ông Quyền, với tình hình hiện tại và thời tiết nắng ráo trong những ngày tới, tình trạng ngập lụt ở Thái Nguyên có thể kéo dài khoảng 3 - 4 ngày nữa, một số khu vực có thể lâu hơn.

Trong thiên tai, con người luôn trở nên rất nhỏ bé, mong manh. Dự báo là trong những ngày tới, thời tiết ở miền Bắc khô ráo, nên hy vọng nước cũng sẽ rút nhanh để người dân ở những vùng ngập có thể nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định lại cuộc sống.

Dưới đây là thông tin để người dân có thể ủng hộ đồng bào ở Thái Nguyên bị thiệt hại do bão lũ, theo trang Thông tin Chính phủ:

unghothainguyen.jpg
ft1466.jpg
Thục Hân
#ngập lụt thái nguyên #đh sư phạm thái nguyên #đhsp thái nguyên #mưa lũ thái nguyên #thái nguyên ngập

Xem thêm

Cùng chuyên mục