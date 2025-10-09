Thông tin “áp thấp gần Philippines có thể vào Biển Đông”: Sự thật về bão Nakri

HHTO - Trên mạng xã hội có thông tin “áp thấp gần Philippines có thể vào Biển Đông” sau tin đồn về “bão số 12 Hạ Long”. Sự thật thì đúng là có một áp thấp đã mạnh lên thành bão Nakri, nhưng đường đi của bão thế nào?

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội về “cơn bão số 12 Hạ Long” được chỉ ra là sai, thì lại có những trang đăng thông tin về “áp thấp gần Philippines có thể vào Biển Đông".

Cho dù là áp thấp hay áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) vào Biển Đông thì cũng làm cho nhiều người lo lắng, đặc biệt là sau khi 2 cơn bão số 10 và 11 (Bualoi và Matmo) gây thiệt hại lớn ở nước ta.

Nhưng thông tin về “áp thấp có thể vào Biển Đông” là thật hay không?

Ở thời điểm này thì câu trả lời là không.

Đúng là ở phía Đông Philippines đã có một vùng áp thấp, giờ mạnh lên thành bão Nakri. Cơn bão này có đường đi khá giống bão Hạ Long - từng bị “đồn thổi” là sẽ trở thành cơn bão số 12. Tức là, bão Nakri di chuyển theo hướng Tây Bắc, không đi hướng về phía Biển Đông nên đến thời điểm này, dự báo là nó không vào Biển Đông.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Halong (Hạ Long) và Nakri - đều bị "đồn đoán" là sẽ trở thành bão số 12. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Vậy liệu có cơn bão số 12 năm 2025 không?

Khả năng lớn là có, vì mùa bão còn kéo dài đến hết tháng 11. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cũng nói, dự báo từ giờ đến cuối năm, sẽ có 2 - 4 cơn bão hoặc ATNĐ trên Biển Đông, trong đó có 1 - 2 cơn bão/ ATNĐ có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Nhưng theo các mô hình quốc tế thì trong 7 ngày tới, chưa thấy dấu hiệu có bão hay ATNĐ ở Biển Đông.

Với các thông tin về mưa bão, thiên tai, người dân nên theo dõi các nguồn chính thống và thông báo của các cơ quan chức năng địa phương, không nên vội tin các bài đăng trên mạng xã hội rồi chịu lo lắng không đáng có.