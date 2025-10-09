Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Thông tin “áp thấp gần Philippines có thể vào Biển Đông”: Sự thật về bão Nakri

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trên mạng xã hội có thông tin “áp thấp gần Philippines có thể vào Biển Đông” sau tin đồn về “bão số 12 Hạ Long”. Sự thật thì đúng là có một áp thấp đã mạnh lên thành bão Nakri, nhưng đường đi của bão thế nào?

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội về “cơn bão số 12 Hạ Long” được chỉ ra là sai, thì lại có những trang đăng thông tin về “áp thấp gần Philippines có thể vào Biển Đông".

Cho dù là áp thấp hay áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) vào Biển Đông thì cũng làm cho nhiều người lo lắng, đặc biệt là sau khi 2 cơn bão số 10 và 11 (Bualoi và Matmo) gây thiệt hại lớn ở nước ta.

Nhưng thông tin về “áp thấp có thể vào Biển Đông” là thật hay không?

Ở thời điểm này thì câu trả lời là không.

Đúng là ở phía Đông Philippines đã có một vùng áp thấp, giờ mạnh lên thành bão Nakri. Cơn bão này có đường đi khá giống bão Hạ Long - từng bị “đồn thổi” là sẽ trở thành cơn bão số 12. Tức là, bão Nakri di chuyển theo hướng Tây Bắc, không đi hướng về phía Biển Đông nên đến thời điểm này, dự báo là nó không vào Biển Đông.

halongnakri.jpg
Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Halong (Hạ Long) và Nakri - đều bị "đồn đoán" là sẽ trở thành bão số 12. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Vậy liệu có cơn bão số 12 năm 2025 không?

Khả năng lớn là có, vì mùa bão còn kéo dài đến hết tháng 11. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cũng nói, dự báo từ giờ đến cuối năm, sẽ có 2 - 4 cơn bão hoặc ATNĐ trên Biển Đông, trong đó có 1 - 2 cơn bão/ ATNĐ có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Nhưng theo các mô hình quốc tế thì trong 7 ngày tới, chưa thấy dấu hiệu có bão hay ATNĐ ở Biển Đông.

Với các thông tin về mưa bão, thiên tai, người dân nên theo dõi các nguồn chính thống và thông báo của các cơ quan chức năng địa phương, không nên vội tin các bài đăng trên mạng xã hội rồi chịu lo lắng không đáng có.

ft1466.jpg
Thục Hân
#bão hạ long #bão nakri #áp thấp nhiệt đới #tin bão số 12 #thông tin giả về bão

Xem thêm

Cùng chuyên mục