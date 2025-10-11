Quảng Trị lập đoàn kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học sau loạt lùm xùm

TPO - Trước thực trạng hàng loạt vụ việc liên quan đến bữa ăn bán trú gây bức xúc dư luận, UBND tỉnh Quảng Trị vừa triển khai kế hoạch tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục, nhằm ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khoẻ học sinh.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu siết chặt công tác quản lý, chủ động phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm trong trường học.

Đoàn kiểm tra đột xuất lấy mẫu thực phẩm ở một cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Trị.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế học đường và người trực tiếp chế biến thực phẩm sẽ được đẩy mạnh.

Trong thời gian tới, các đoàn kiểm tra chuyên ngành và liên ngành sẽ được thành lập để kiểm tra đột xuất tại các bếp ăn, căng tin trường học, cơ sở cung cấp suất ăn và nguồn nguyên liệu chế biến. Những cơ sở không bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm có thể bị xử lý, thậm chí đình chỉ hoạt động.

Sở Y tế Quảng Trị được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện; phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương trong kiểm tra, giám sát, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm các vi phạm.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn cũng được đề nghị tăng cường tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình thực tế và biểu dương các đơn vị làm tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường.

Ông Đinh Viễn Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện một số địa phương sau sắp xếp còn thiếu nhân lực chuyên trách trong công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, dẫn đến việc xử lý và báo cáo sự cố chưa kịp thời.

“Sở Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát và hướng dẫn các địa phương trong việc xử lý vụ việc, truy xuất nguồn gốc, đồng thời tổ chức kiểm tra đồng loạt các bếp ăn trường học trên toàn tỉnh theo đúng quy định” - ông Anh nhấn mạnh.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường Mầm non Tuổi Hoa, phường Đông Hà.

Kế hoạch này được xem là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, sau hàng loạt vụ việc gây bức xúc dư luận như vụ ngộ độc tập thể khiến 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy phải nhập viện và hình ảnh suất ăn “nghèo nàn” tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.