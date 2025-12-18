Jelly Collagen Mask: Khi Seyoul đồng hành cùng xu hướng vẻ đẹp dựa trên bằng chứng

Đến từ Seyoul thương hiệu chăm sóc da với tinh thần K - beauty, mặt nạ thạch Jelly Collagen Mask một lựa chọn mới cho phái nữ hiện đại vừa hiệu quả và tiện lợi.

Từ công thức K - Beauty

Theo các báo cáo thị trường gần đây (nguồn Worldpanel by Numerator), người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên các sản phẩm chăm sóc da có các thành phần đã được nghiên cứu và chứng minh hiệu quả, minh bạch về nguồn gốc và cam kết trách nhiệm với khách hàng.

Người tiêu dùng quan tâm về sự hiệu quả, an toàn nhiều hơn là các nhãn hiệu

Người mua không còn phụ thuộc quá nhiều về tên tuổi hay thời gian ra đời khi lựa chọn các nhãn hiệu làm đẹp. Thay vào đó họ quan tâm đến những sản phẩm có thể đáp ứng các mong muốn về sự hiệu quả, an toàn và sử dụng tiện lợi.

Mặt nạ thạch Seyoul chăm da ngay từ bước đầu tiên

Thương hiệu Seyoul định hướng theo triết lý K-Beauty hiện đại bằng việc tiếp cận thị trường thông qua sự đầu tư nghiêm túc vào công thức, công nghệ và trải nghiệm khách hàng. Đây cũng chính là mục tiêu Seyoul theo đuổi khi phát triển Jelly Collagen Mask không chỉ tạo ra một sản phẩm “đắp cho đẹp”, mà là giải pháp dưỡng da dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp để dùng hàng ngày.

Ưu tiên an toàn từ công thức

Jelly Collagen Mask được nghiên cứu với định hình về một sản phẩm mặt nạ thạch dưỡng da lành tính. Bắt đầu bằng việc, Seyoul loại bỏ các thành phần có nguy cơ gây kích ứng như paraben, chất tạo màu hay hương liệu nhân tạo. Nhờ đó, sản phẩm trở nên thân thiện hơn với nhiều loại da, kể cả làn da nhạy cảm và người tiêu dùng có thể sử dụng mỗi ngày.

Mềm mịn và dai mướt mặt nạ thạch hỗ trợ cấp ẩm và dưỡng da nhanh gọn mỗi ngày

Thêm vào đó, Seyoul đưa vào công nghệ mới với thành phần cấu trúc Collagen dạng thạch kết hợp hydrogel đa tầng, hiệp đồng phối hợp với các nhóm hoạt chất phổ biến hiện nay như Hyaluronic Acid thủy phân dạng phân tử, Niacinamide, Nicotinamidde Mononucleotide hỗ trợ nuôi dưỡng, cải thiện tình trạng và chăm sóc làn da hiệu quả.

Ngoài ra, mặt nạ thạch Seyoul còn bổ sung các chất chống oxy hóa có nguồn gốc thiên nhiên như chiết xuất hạt nho, astaxanthin, men Lactobacillus…Các thành phần này đã được nhiều nghiên cứu chứng minh về khả năng hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của môi trường, ánh nắng, giảm stress oxy hóa và duy trì nền da khỏe mạnh trong quá trình sử dụng.

Đến trải nghiệm khách hàng

Jelly Collagen Mask từ Seyoul với chất thạch dai mềm, tận dụng tính ẩm mát từ hydrogel đa tầng giúp giữ lại lượng nước và độ ẩm cho làn da. Hiệu quả của mặt nạ thạch được duy trì lâu hơn trong nhiều giờ hơn so với mặt nạ giấy thông thường, cải thiện độ ẩm cho da từ 25–35% khi sử dụng.

Jelly Collagen Mask mặt nạ thạch cải thiện độ ẩm cung cấp cho da khi sử dụng

Hơn thế, ưu điểm của dòng mặt nạ thạch mềm chính là nhờ tính đàn hồi, mềm mịn với các phần tử được liên kết chắc chắn. Đặc tính này giúp sản phẩm ôm gọn khuôn mặt để “đưa dưỡng chất vào sâu” mà không gây bí bách, đồng thời hạn chế việc thoát ẩm ngược. Quy trình chăm sóc sắc đẹp tại nhà trở nên dễ dàng, an toàn và hiệu quả hơn mỗi ngày.

Quy trình nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế

Được biết, toàn bộ thành phần của Jelly Collagen Mask được sử dụng công nghệ làm đẹp và chăm sóc da theo tiêu chuẩn quốc tế, với các nguyên liệu chủ lực như collagen thủy phân và hyaluronic acid thủy phân.

Sản phẩm được sản xuất tại hệ thống nhà máy đáp ứng các hệ thống nghiêm ngặt toàn câu như GMP, ISO, FDA. Điều này không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là cam kết của trách nhiệm với người sử dụng, uy tín sản phẩm, và trách nhiệm với ngành chăm sóc da nói chung.

Seyoul đạt giải thưởng “THƯƠNG HIỆU UY TÍN QUỐC GIA” năm 2024

Điều này dễ hiểu khi Seyoul hiện có mặt và vận hành ở nhiều thị trường quốc tế bên cạnh Việt Nam như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Mexico, Campuchia, Philippines hay kể cả thị trường khó tính như Mỹ.

Định hướng làm đẹp bền vững

Theo đại diện thương hiệu, đắp mặt nạ dù là bước chăm sóc cơ bản nhưng phải hỗ trợ người tiêu dùng cho một làn da khỏe. Seyoul với sản phẩm mặt nạ thạch Jelly Collagen Mask đặt mục tiêu chạy theo xu hướng làm đẹp ngắn hạn, mà xây dựng giá trị bền vững cho người tiêu dùng.

“Làm đẹp không cần cầu kỳ. Chỉ cần đúng: đúng với làn da, đúng với nhu cầu và đúng với giá trị của người phụ nữ hiện đại,” đại diện Seyoul chia sẻ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về mặt nạ thạch Seyoul Jelly Collagen Mask hoặc các sản phẩm khác của thương hiệu tại :

Web : https://seyoul.vn/

Fanpage : Seyoul