Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng thực phẩm cứu trợ, tránh ngộ độc

TPO - Chiều 8/10 Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trong và sau bão lụt. Đặc biệt, cần kiểm soát chất lượng thực phẩm cứu trợ, không để sản phẩm hư hỏng, mốc, hết hạn đến tay người dân vùng lũ.

TS Chu Quốc Thịnh – Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ký văn bản gửi Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm.

Theo Cục An toàn thực phẩm, các đợt mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bùng phát dịch bệnh truyền qua đường ăn uống. Vì vậy, việc đảm bảo nguồn thực phẩm, nước uống an toàn cho người dân vùng bị chia cắt, cô lập là hết sức cấp thiết.

Thực phẩm hút chân không, đóng gói để bảo quản lâu hơn gửi đến người dân vùng lũ.

Cục đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp cụ thể: Đảm bảo cung cấp thực phẩm, nước uống an toàn cho các khu vực ngập lụt, khuyến khích sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn liền như lương khô, mì gói, nước đóng chai, đồng thời bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng; Tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến thực phẩm an toàn, tuyệt đối không dùng thịt, cá, gia súc, gia cầm chết hoặc nghi chết do dịch bệnh. Với các nguồn nước sinh hoạt bị ngập như giếng khơi, giếng khoan, người dân cần lọc và khử trùng trước khi dùng; Tăng cường giám sát nguy cơ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng. Các cơ sở y tế phải phối hợp phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, nước uống được hỗ trợ, không để hàng hóa hư hỏng, mốc, dập vỡ hoặc quá hạn sử dụng đến tay người dân vùng lũ.

Việc bảo đảm an toàn thực phẩm sau mưa bão không chỉ giúp phòng ngừa ngộ độc mà còn là yếu tố then chốt ngăn chặn dịch bệnh phát sinh trong và sau thiên tai.

Ảnh hưởng của bão lụt đến thực phẩm

Theo Cục An toàn thực phẩm, bão lụt và các thay đổi bất thường về thời tiết là những điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, do đó dễ dẫn đến tình trạng ô nhiễm thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm thường gặp sau bão lụt, thiên tai như: Vibrio cholerae bệnh tả, Salmonella gây thương hàn, Shigella gây lỵ trực trùng, Bacillus anthracis gây bệnh than, bệnh tiêu chảy do virus (Rotavirus, Enterovirus...), viêm gan A, E...

Nguồn cung cấp thực phẩm tươi, sạch, an toàn bị ách tắc do phương tiện vận chuyển bị hạn chế.Lương thực, thực phẩm gặp thời tiết mưa ẩm dễ bị ôi, thiu, mốc, hỏng, sinh độc tố có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Nguồn nước có thể bị ô nhiễm nặng dẫn đến ô nhiễm thực phẩm và nước uống dùng để chế biến thức ăn.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo để bảo đảm vệ sinh sau mùa bão lụt cần tổng vệ sinh các công trình nhà ở và công cộng (nhà bếp, giếng nước...); đủ nước sạch cho ăn uống, đặc biệt chú ý việc đảm bảo đun sôi nước trước khi uống. Đặc biệt, cần xử lý, khử trùng nguồn nước trước khi sử dụng, nhất là nước trong ăn uống.