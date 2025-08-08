Kiểm tra toàn diện dự án gây 'điểm nóng' về an ninh ở Hải Phòng

TPO - Thanh tra TP Hải Phòng thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện hoạt động Dự án nuôi trồng thủy sản ở khu đầm rộng hàng trăm ha ngoài đê xã Hùng Thắng do Công ty Việt Mỹ làm chủ đầu tư. Khu vực này từng là điểm nóng về an ninh trật tự do mâu thuẫn kéo dài giữa người dân nuôi trồng và doanh nghiệp.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND xã Hùng Thắng (Hải Phòng) cho biết, sáng 8/8 Đoàn kiểm tra thuộc Thanh tra TP Hải Phòng về cơ sở để thực hiện một số nhiệm vụ kiểm tra Dự án nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ).

Đoàn công tác cùng cán bộ xã đi kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại Dự án nuôi trồng thủy sản tại khu vực ngoài đê Vinh Quang (huyện Tiên Lãng cũ), nay thuộc địa phận xã Hùng Thắng. Đồng thời, Đoàn đã làm việc với UBND xã Hùng Thắng và các hộ dân nuôi trồng thủy sản có ký hợp tác và giao khoán với Công ty Việt Mỹ

Trước đó, ngày 15/7, Chánh Thanh tra Hải Phòng quyết định thành lập Đoàn kiểm tra do ông Đoàn Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra toàn diện hoạt động của Dự án nuôi trồng thủy sản do Công ty Việt Mỹ làm chủ đầu tư.

Công nhân mặc áo đồng phục Công ty Việt Mỹ dựng lán khung thép chắn lối người dân xuống đầm nuôi trồng thủy sản ngày 9/7/2025.

Khu vực ngoài đê xã Hùng Thắng nhiều năm nay là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự địa phương do mâu thuẫn giữa những hộ dân với Công ty Việt Mỹ trong các hợp tác dân sự về nuôi trồng thủy sản.

Như Tiền Phong đã đưa tin, năm 2009, Công ty Việt Mỹ hợp tác với các hộ dân địa phương thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản tại khu đầm rộng hàng trăm héc ta ngoài đê xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng), nay là xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng.

Năm 2010, người đại diện pháp luật Công ty Việt Mỹ qua đời. Khi hết hạn hợp tác năm 2013, các hộ dân nhiều lần liên hệ với công ty này để trao đổi về việc hợp tác nhưng không có hồi âm.

Các hộ dân đã nhiều lần cải tạo nâng cấp đường giao thông, gia cố đê bối ngoài đê biển để nuôi trồng thủy sản.

Giữa năm 2023, bất ngờ xuất hiện nhóm đối tượng tự xưng là nhân viên Công ty Việt Mỹ đến khu vực đầm quấy rối, đe dọa, yêu cầu các hộ dân rời khỏi khu đầm nuôi thủy sản.

Nhóm người này còn xây cổng, dựng rào chắn lối ra vào khu vực đầm ngoài đê rộng hơn 300ha, với hàng chục hộ dân đang canh tác. Thậm chí, các đối tượng còn dùng hung khí đe dọa tấn công người dân nếu không rời đi.

Ngày 9/7/2025, nhiều người mặc áo đồng phục Công ty Việt Mỹ tổ chức dựng lán khung thép chắn ngang đường nối từ khu vực đê ven biển ra đầm nuôi trồng thủy sản.

Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản khu vực ngoài đê phát hiện, ngăn chặn, yêu cầu nhóm công nhân dừng việc thi công, dựng lán khung thép để người dân có thể di chuyển ra đầm nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, nhóm công nhân Công ty Việt Mỹ và các hộ dân không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến mâu thuẫn, xô xát khiến nhiều người bị thương.

UBND xã Hùng Thắng huy động lực lượng công an, bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Vinh Quang xuống hiện trường đảm bảo an ninh trật tự, vào cuộc xác minh, điều tra rõ vụ việc. Đồng thời, yêu cầu Công ty Việt Mỹ tháo dỡ lán tạm bằng khung thép gây cản trở lối đi của các hộ dân đang sản xuất, nuôi trồng thủy sản.