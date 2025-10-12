Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân giao nộp 2 cá thể chim trời quý hiếm cho kiểm lâm Quảng Trị

Hoàng Nam
TPO - Hai cá thể chim niệc nâu – loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB vừa được một người dân ở xã Kim Ngân (Quảng Trị) tự nguyện bàn giao cho cơ quan kiểm lâm.

Ngày 12/10, ông Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hai cá thể chim niệc nâu do người dân giao nộp và bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc, cứu hộ.

Đại diện cơ quan chức năng tiếp nhận 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm.

Người bàn giao là anh Hồ Va Li, trú tại bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân. Hai cá thể chim này bay vào nhà anh Li khi còn non. Sau khi phát hiện đây là loài quý hiếm, anh đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cả hai cá thể chim đều là niệc nâu (Anorrhinus austeni), thuộc họ hồng hoàng, nằm trong nhóm IB – động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có sức khỏe bình thường.

Theo ông Nguyễn Xuân Quế, chim niệc nâu có bộ lông nâu đặc trưng, mỏ sừng lớn, thường sinh sống trong rừng lá rộng thường xanh hoặc rừng thứ sinh. Sau khi được chăm sóc, hai cá thể sẽ được thả về tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

Hoàng Nam
