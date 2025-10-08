Chim lạ quý hiếm bay lạc vào nhà dân ở Nghệ An

TPO - Một con chim hồng hoàng quý hiếm bay lạc vào nhà dân ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) đã được lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 8/10, Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng thả một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm về môi trường tự nhiên sau khi được người dân bàn giao.

Chim hồng hoàng quý hiếm bay lạc vào nhà dân ở xã Tân Kỳ, Nghệ An

Trước đó, cơ quan Công an nhận được tin báo của ông Đinh Đức Dung (SN 1962, trú khối 1, xã Tân Kỳ) về việc phát hiện một con chim lạ nghi là loài chim quý hiếm bay vào sân vườn nhà mình. Con chim có sải cánh dài, mỏ lớn màu vàng nổi bật và cân nặng hơn 2kg.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Kỳ phối hợp với kiểm lâm nhanh chóng có mặt để tiếp nhận, kiểm tra và xác định đây là chim hồng hoàng (tên khoa học bucerotidae) - loài chim nằm trong nhóm IB, thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo tồn.

Xác định đây là loài động vật hoang dã cần bảo vệ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn chăm sóc, bảo vệ đúng quy trình trước khi thả về rừng tự nhiên.

Ngày 7/10, Công an xã Tân Kỳ cùng lực lượng kiểm lâm, UBND xã đã thả con chim hồng hoàng về môi trường tự nhiên theo đúng quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng thả chim hồng hoàng về tự nhiên

Thời gian qua, UBND xã Tân Kỳ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và động vật hoang dã, giúp người dân nâng cao nhận thức, không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hay tiêu thụ động vật quý hiếm trái phép.

Chim hồng hoàng là loài chim lớn, dài 95-120cm, sải cánh rộng đến 1,5m, nặng 2-4kg. Đặc trưng nổi bật là chiếc mũ mỏ màu vàng tươi và đen trên đỉnh mỏ, cấu trúc rỗng bằng keratin (chất sừng) chiếm tới 11% trọng lượng cơ thể.

Chim trống có mắt đỏ, chim mái có mắt xanh lam, đây là loài biểu trưng của các cánh rừng già nhiệt đới Đông Nam Á.