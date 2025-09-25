Miệt mài lội ruộng cứu chim trời

TPO - Lực lượng kiểm lâm TP Huế phối hợp chính quyền, cơ quan quân sự, công an các phường, xã liên tục ra quân truy quét, phát hiện, tháo dỡ, tiêu hủy hàng nghìn cạm bẫy đánh bắt chim trời mùa di cư trên nhiều khu đồng ruộng, vùng ngập nước, ao đầm.
Cũng tại cánh đồng Minh Thanh, qua đường dây nóng ngày 21/9, Chi cục Kiểm lâm TP Huế chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm tiếp cận hiện trường, tổ chức tháo dỡ và tiêu hủy 700 mét lưới, 20 cọc tre, 1 máy phát tiếng chim cùng 2 loa âm thanh.
Trước đó, trong các ngày 17 đến 20/9, lực lượng kiểm lâm TP Huế phối hợp cơ quan quân sự, công an và chính quyền nhiều địa phương liên tiếp ra quân truy quét, tháo dỡ bẫy chim.
Ông Phan Viết Phúc - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực phía nam TP Huế, cho biết, ngày 19/9 đơn vị phối hợp UBND xã Chân Mây - Lăng Cô và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây tổ chức đợt ra quân thứ ba, tiêu hủy 450 cò xốp và 6.200 que dính nhựa.
Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp tổ chức nhiều đợt ra quân truy quét, tháo dỡ, xử lý, tiêu hủy hơn 2.570m lưới bẫy, 102 cọc tre, 29 con cò giả, 13 bẫy kẹp, 1 máy phát và hàng nghìn que dính nhựa; đồng thời cứu hộ, thả về tự nhiên nhiều cá thể chim trời.