Khoa học

Google News

Huế:

Miệt mài lội ruộng cứu chim trời

Ngọc Văn

TPO - Lực lượng kiểm lâm TP Huế phối hợp chính quyền, cơ quan quân sự, công an các phường, xã liên tục ra quân truy quét, phát hiện, tháo dỡ, tiêu hủy hàng nghìn cạm bẫy đánh bắt chim trời mùa di cư trên nhiều khu đồng ruộng, vùng ngập nước, ao đầm.

t1-cuu-chim-troi.jpg
Chiều 24/9, thông tin Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, các đơn vị kiểm lâm cơ sở liên tục phối hợp với lực lượng chức năng nhiều phường, xã kịp thời ra quân truy quét, tháo dỡ, xử lý﻿, tiêu hủy hàng nghìn cạm bẫy, lưới giăng được người dân dựng lên để săn bắt chim hoang dã﻿ mùa di cư.
t2-cuu-chim-troi.jpg
Từ đầu tháng 9 đến nay, khi mùa chim di cư quay trở lại, trên các cánh đồng, vùng ngập nước ở Huế tái xuất hiện tình trạng bẫy bắt chim trái phép﻿. Trước thực trạng này, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền, công an các địa phương đã đồng loạt tăng cường tuần tra, truy quét, trực tiếp tháo dỡ và tiêu hủy hàng loạt bẫy lưới, bẫy dính giăng mắc trên đồng ruộng﻿ nhiều phường xã, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chim trời.
t3-cuu-chim-troi.jpg
Mới đây, vào tối 23/9, Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm TP Huế phối hợp lực lượng chức năng địa phương kiểm tra cánh đồng Minh Thanh (phường Hóa Châu), qua đó phát hiện hàng loạt bẫy chim trời. Tại hiện trường, lực lượng đã tháo dỡ, tiêu hủy﻿ 400m lưới cùng 20 cọc tre dùng để bẫy chim.
t4-cuu-chim-troi.jpg
Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm khu vực phía bắc thành phố phối hợp chính quyền, Công an phường Phong Phú, dân quân và Đồn Biên phòng Phong Hải ra quân﻿ tháo dỡ, tiêu hủy 200m lưới, 2 bộ máy phát âm thanh dẫn dụ chim; đồng thời thả về tự nhiên 2 cá thể chim bị dính bẫy.
t5-cuu-chim-troi-2.png
t5-cuu-chim-troi-1.jpg
Cũng tại cánh đồng Minh Thanh, qua đường dây nóng ngày 21/9, Chi cục Kiểm lâm TP Huế chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm tiếp cận hiện trường, tổ chức tháo dỡ và tiêu hủy 700 mét lưới, 20 cọc tre, 1 máy phát tiếng chim cùng 2 loa âm thanh.
t6-cuu-chim-troi-4.jpg
t6-cuu-chim-troi-3.jpg
t6-cuu-chim-troi-1.jpg
t6-cuu-chim-troi-2.jpg
Trước đó, trong các ngày 17 đến 20/9, lực lượng kiểm lâm TP Huế phối hợp cơ quan quân sự, công an và chính quyền nhiều địa phương liên tiếp ra quân truy quét, tháo dỡ bẫy chim.
t6a-cuu-chim-troi.jpg
Tại phường Kim Trà, lực lượng chức năng ra quân truy quét, tiêu hủy tại chỗ 700m lưới, 50 cọc tre và 10 con cò xốp làm vật dẫn dụ. Ở phường Hóa Châu, tháo gỡ 200m lưới và 50 cọc tre. Tại phường Hương An, thu giữ 500m lưới, 20 cọc tre cùng một máy phát âm thanh giả tiếng chim và 2 loa dẫn dụ. Đáng chú ý, ngày 19/9, tại phường Phú Bài, lực lượng chức năng phát hiện và tiêu hủy﻿ hơn 1.000m lưới bẫy chim, 50 cọc tre, 4 cò giả và 2 máy phát tiếng.
t7-cuu-chim-troi.jpg
Tại khu vực phía nam TP Huế, hoạt động tháo dỡ, tiêu hủy bẫy chim cũng được triển khai thường xuyên, tổ chức xử lý triệt để những điểm nóng﻿ săn bắt chim trời như Phú Lộc, Hưng Lộc, Vinh Lộc, Lộc An và Chân Mây - Lăng Cô.
t8-cuu-chim-troi-2.jpg
t8-cuu-chim-troi-1.jpg
Ông Phan Viết Phúc - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực phía nam TP Huế, cho biết, ngày 19/9 đơn vị phối hợp UBND xã Chân Mây - Lăng Cô và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây tổ chức đợt ra quân thứ ba, tiêu hủy 450 cò xốp và 6.200 que dính nhựa.
t9-cuu-chim-troi.jpg
Ông Phúc cho hay, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra thường xuyên, lập bản đồ các điểm nóng để theo dõi lâu dài, phối hợp chính quyền, công an và người dân tổ chức kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất. Việc xử lý vi phạm sẽ gắn với tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ chim hoang dã.﻿
t91-cuu-chim-troi-1.jpg
t91-cuu-chim-troi-2.jpg
t91-cuu-chim-troi-3.jpg
t91-cuu-chim-troi-4.jpg
Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp tổ chức nhiều đợt ra quân truy quét, tháo dỡ, xử lý, tiêu hủy hơn 2.570m lưới bẫy, 102 cọc tre, 29 con cò giả, 13 bẫy kẹp, 1 máy phát và hàng nghìn que dính nhựa; đồng thời cứu hộ, thả về tự nhiên nhiều cá thể chim trời.
Ngọc Văn
