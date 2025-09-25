Huế: Miệt mài lội ruộng cứu chim trời

TPO - Lực lượng kiểm lâm TP Huế phối hợp chính quyền, cơ quan quân sự, công an các phường, xã liên tục ra quân truy quét, phát hiện, tháo dỡ, tiêu hủy hàng nghìn cạm bẫy đánh bắt chim trời mùa di cư trên nhiều khu đồng ruộng, vùng ngập nước, ao đầm.