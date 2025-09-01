Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Độc đáo các loài chim thú quý hiếm qua bộ tiêu bản ở Vườn quốc gia Cát Tiên

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bảo tàng thiên nhiên Cát Tiên nơi cung cấp thêm những kiến thức về thế giới muôn loài hữu ích cho những ai quan tâm và nghiên cứu.

Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên (tại Đồng Nai và Lâm Đồng) là 1 trong 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận. Vườn cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Với diện tích trên 71 ngàn ha, 1.730 loài động vật và 1.655 loài thực vật (trong đó hàng ngàn loài động, thực vật bậc cao, quý hiếm) VQG Cát Tiên được đánh giá cao về tiềm năng đa dạng sinh học.

cat-tien-btt-6.png
Bảo tàng thiên nhiên Cát Tiên nơi lưu giữ, trưng bày hàng trăm mẫu động, thực vật rừng Cát Tiên

Trong đó, Bảo tàng thiên nhiên Cát Tiên nằm ngay khu hành chính, dịch vụ của VQG Cát tiên (xã Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai) là một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách khi đến với VQG Cát Tiên.

Với bộ sưu tập hơn 120 mẫu gỗ, 100 tiêu bản cá, 500 mẫu côn trùng, gần 20 mẫu dơi và hàng chục tiêu bản các loài thú như: tê giác, bò tót,voi, chà vá chân đen...,

Bảo tàng thiên nhiên Cát Tiên là nơi lưu giữ, giới thiệu giá trị đa dạng sinh học của VQG Cát tiên và cung cấp thêm những kiến thức về thế giới muôn loài cho những ai quan tâm và nghiên cứu.

cat-tien-btt-119.png
Du khách đến bảo tàng tham quan, nghiên cứu

Ông Nguyễn Thế Việt, Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật VQG Cát Tiên cho biết: Bảo tàng Cát Tiên là nơi sưu tập, bảo quản những mẫu động vật thực vật côn trùng, lâm nghiệp để trưng bày, giáo dục bảo tồn cho du khách, cho học sinh, sinh viên, người dân đến tham quan học tập, nghiên cứu. Những mẫu vật tại bảo tàng là hình ảnh thực tế sẽ trực quan sinh động hơn thông tin qua báo chí, sách vở. Qua đó mọi người sẽ nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên hơn.

Ông Việt cho rằng ngoài tê giác, gấu ngựa là con vật không còn thấy ở VQG, còn lại qua ghi nhận từ bẫy ảnh các động vật ở Vườn phát triển trưởng rất tốt như nai, vượn, bò tót, các loài chim quý.

Một số hình ảnh động, thực vật quý hiếm tại Bảo tàng thiên nhiên Cát Tiên

cat-tien-btt-13.png
Tê giác Java Việt Nam tại VQG Cát Tiên đã tuyệt chủng tại Việt Nam vào năm 2010. Đây là tiêu bản cá thể tê giác cuối cùng bị săn bắn tại VQG Cát Tiên. Sự tuyệt chủng này là một mất mát lớn đối với đa dạng sinh học Việt Nam, là hậu quả của nạn săn bắn trái phép và thu hẹp môi trường sống
bo-tot-ct.jpg
Tiêu bản bò tót. Bò tót đang sinh trưởng tốt tại VQG Cát Tiên
cat-tien-btt-47.png
Voi châu Á
cat-tien-btt-30.png
Gấu, loài không còn thấy ở VQG Cát Tiên
cat-tien-btt-27.png
Tê tê
cat-tien-btt-62.png
Vượn đen má vàng quý hiếm ở VQG Cát Tiên
cat-tien-btt-89.png
Mèo rừng
cat-tien-btt-168.png
Các loại rùa hiện diện ở VQG Cát Tiên
cat-tien-btt-128.png
Nhiều loại chim quý ở VQG Cát Tiên
cattien-2.jpg
Công xanh
cat-tien-btt-100.png
Hàng trăm loài bướm ở VQG Cát Tiên
cat-tien-btt-138.png
Gà hung tía
ca-ct.jpg
Hơn 500 mẫu cá nước ngọt thu thập từ hàng chục km sông Đồng Nai chảy qua Vườn và các hố, đầm tại VQG Cát Tiên
Mạnh Thắng
